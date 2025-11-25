본문 바로가기
화순군, 장애인 부부 가정 대상 주거환경 정비

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.25 14:11

생활폐기물 10t 수거…도배·장판 등 교체

전남 화순군은 지난 22일 장애인 부부 가정을 대상으로 생활폐기물 약 10t을 수거하는 등 1차 대청소를 진행, 주거환경을 대대적으로 정비했다.

화순군, 장애인 부부 가정 대상 주거환경 정비
25일 군에 따르면 고난도 사례관리 대상자인 해당 가정은 신체적 장애와 경제적 어려움으로 인해 장기간 쓰레기와 각종 잡동사니가 주거 공간을 가득 메운 상태였다. 이른바 '쓰레기 집'으로 불릴 만큼 내부환경이 심각해 부부의 건강과 안전이 우려됐다.


군은 사례회의를 거쳐 신속한 현장 대응과 지원에 나섰다. 지난 22일부터 23일까지 이틀에 걸쳐 진행된 이번 정비 작업에는 환경미화원과 지역 자원봉사자가 힘을 모아 대규모 폐기물 수거와 공간 정리, 도배 및 장판 교체 등 주거환경을 전면적으로 개선했다.


첫째 날에는 전국민주연합노동조합 화순지부 조합원인 환경미화원 10여 명이 참여해 중장비 집게차와 청소차 2대를 투입, 주거 내부와 외부에 쌓여 있던 폐기물을 처리했다.


둘째 날에는 남도사랑화순군봉사단이 추가로 합세해 2차 청소를 진행했고, 주거 공간 전반에 걸쳐 도배와 장판을 새로 교체하는 등 장애인 부부가 더 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 주거환경을 정비했다.


허선심 사회복지과장은 "장애와 경제적 어려움으로 인해 주거환경 개선이 어려웠던 가정에 실질적인 도움을 드릴 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 지속적으로 발굴하고, 맞춤형 지원을 강화해 모두가 안전하고 건강하게 생활할 수 있는 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.


이날 참여 봉사자는 "악취와 오염으로 작업이 쉽지 않았지만, 변화된 집을 보며 큰 보람을 느꼈다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위해 자원봉사에 적극 참여하겠다"고 전했다.


한편, 군은 이번 사례를 계기로 고난도 사례관리 대상자에 대한 주거환경 개선 지원을 더욱 확대할 계획이며, 관계 기관 및 지역 단체와의 협력을 강화해 복지 서비스의 접근성과 지속성을 높여나갈 방침이다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
