본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[MZ순경]"청소년의 가능성은 무궁무진"…현장을 지키는 학교전담경찰관

최영찬기자

입력2025.12.11 10:45

시계아이콘02분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

<43>서울 노원경찰서 여성청소년과 추효빈 경장
학교전담경찰관으로 범죄 예방에 집중
노후 시설 개선부터 체험형 교육까지

편집자주Z세대가 온다. 20·30 신입들이 조직 문화의 미래를 결정하는 시대다. 경찰이라고 제외는 아니다. 경찰에는 형사, 수사, 경비, 정보, 교통, 경무, 홍보, 청문, 여성·청소년 등 다양한 부서가 있다. 시도청, 경찰서, 기동대, 지구대·파출소 등 근무환경이 다르고, 지역마다 하는 일은 천차만별이다. 막내 경찰관의 시선에서 자신의 부서를 소개하고, 그들이 생각하는 일과 삶에 대한 생생한 이야기를 들어본다.

"올해는 현장 업무에 대부분의 시간을 쏟았어요. 선배들이 '청소년 경찰학교 업무에 유독 열정적이다'라고 말할 정도였죠. 매일 시설 치수를 재고, 예산을 계산하다 보니 업무 영역이 자연스럽게 확장됐습니다."


[MZ순경]"청소년의 가능성은 무궁무진"…현장을 지키는 학교전담경찰관 서울 노원경찰서 학교전담경찰관(SPO) 추효빈 경장(30)이 10일 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 최영찬 기자
AD

10일 오후 서울 노원구 공릉동 청소년 경찰학교에서 만난 추효빈 경장(30)은 청소년들과의 이야기를 풀어내는 내내 웃음을 보였다. 업무 강도는 높았지만 교육을 마친 뒤 청소년들이 건네는 짧은 감사 인사는 그의 피로를 잊게 만들었다.


경찰 경력 5년 차인 추 경장은 서울 노원경찰서 여성청소년과 소속 학교전담경찰관(SPO)으로 근무하고 있다. 노원구 관내 학교 청소년을 대상으로 범죄와 학교폭력 예방 활동을 하는 것이 기본 업무다. 올해는 노원 청소년 경찰학교 운영 전반 맡았다.


최우선 과제는 노후 시설 개선이었다. 건물이 오래돼 누전과 침수 위험이 잦았기 때문이다. 제한된 예산 속에서도 교육 환경을 개선하기 위해 직접 현장을 뛰었다. 그는 "외부 업체에 일괄적으로 맡길 수도 있었지만 현장 상황을 가장 잘 아는 사람이 정리하는 게 맞다고 판단했다"며 "줄자로 실내를 직접 재고, 작은 업체부터 하나씩 찾아가면서 예산과 시설을 함께 조율했다"고 말했다.


실제로 청소년 경찰학교는 1987년에 지어진 건물이라고 느끼기 어려울 만큼 정돈돼 있었다. 가상현실(VR) 체험실을 비롯해 모의 체험 공간 등 다양한 교육 시설도 마련됐다.


[MZ순경]"청소년의 가능성은 무궁무진"…현장을 지키는 학교전담경찰관 노원 청소년 경찰학교의 시설 개선 전후 모습. 서울 노원경찰서

추 경장은 시설뿐만 아니라 교육 콘텐츠도 손봤다. 화랑대 사거리 인근 입지를 활용해 전광판을 설치하고, 청소년이 직접 작성한 범죄 예방 문구를 송출하는 '도로 위 빛나는 한마디' 공모전을 추진했다. QR코드를 활용한 온라인 상담 창구 '청경톡'을 구축해 비대면 소통이 가능하게 했다. 학교 밖 청소년 지원센터 '꿈드림'과 연계한 맞춤형 교육 프로그램도 개발했다.


추 경장은 "학교에서 적응하지 못하고 교육 과정에서 이탈하는 청소년이 늘고 있다는 것을 현장에서 체감한다"며 "이 친구들이 교육을 통해 경찰이라는 직업을 꿈꾸거나 자신도 할 수 있다고 이야기할 때 가장 큰 보람을 느낀다"고 했다.


그러나 모든 현장이 늘 이상적으로 흘러가는 것은 아니다. 교육을 마치자마자 흡연을 하러 가는 학생, 위험한 이동 수단을 이용하며 지도를 무시하는 학생 등 통제에 어려움을 겪는 상황도 적지 않았다. 이럴 때 그는 동료들과 함께 현장을 다시 찾아가 지속적으로 계도했다. 학생들이 안전하게 귀가하는 것까지 확인한 뒤에야 현장을 떠났다.


문제 행동으로 학교 안팎에서 반복적으로 지도를 받아온 A군과의 사례도 소개했다. 처음 인연은 학교에서 발생한 신고 사건이었다. 당시 현장 통화 중에도 A군은 격앙된 상태였고, 통제가 쉽지 않은 상황이었다고 한다. 이후 A군은 문제 행동으로 청소년 경찰학교 교육을 받게 됐다. 담당 기관으로부터 "지도가 어려울 가능성이 높다"는 이야기도 들었지만, 추 경장은 교육을 포기하지 않았다. 네 차례에 걸친 교육을 진행하면서 점차 태도가 변하는 과정을 확인했다.


추 경장은 "차분하게 이유를 물었을 때 아이가 처음으로 마음을 열었다"며 "여러 어른 앞에서 몰아세워지는 상황에서 감정을 조절하는 방법을 몰라 거칠게 반응했던 것 같다고 털어놨다"고 전했다. 이어 "완전히 달라지지는 않더라도, 잠시라도 자신을 돌아보는 계기가 되기를 바라는 마음으로 교육했다"고 덧붙였다. 아직 A군이 추가 문제를 일으켰다는 소식은 들리지 않고 있다.


[MZ순경]"청소년의 가능성은 무궁무진"…현장을 지키는 학교전담경찰관 서울 노원경찰서 학교전담경찰관(SPO) 추효빈 경장(30)이 10일 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 최영찬 기자

이 업무를 좋아하는 이유는 청소년이 지닌 잠재력 때문이다. 그는 "어른은 쉽게 변하지 않지만, 이 시기의 아이들은 주변 환경과 만나는 사람에 따라 방향이 크게 달라질 수 있다"며 "그 변화의 과정에 함께할 수 있다는 점이 이 일을 선택한 가장 큰 이유"라고 말했다.


대학 시절 전공과는 다른 길을 택했지만, 추 경장은 앞으로 더 넓은 역할을 꿈꾸고 있다. 현재는 SPO 업무에 집중하고 있지만, 향후 여성청소년과 내에서 수사 업무 등도 경험하며 전문성을 키우는 것이 목표다. 그는 "사회적 약자를 보호하는 업무를 통해 가장 큰 보람을 느낀다"며 "그 과정에서 누군가에게 실질적인 도움이 되는 경찰이 되고 싶다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

추 경장은 "누군가에게 진심으로 손 내밀어 주는 한 사람이 있다는 것만으로도 삶을 버틸 힘이 생긴다고 믿는다"며 "앞으로도 현장에서 그런 역할을 이어가고 싶다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기