[MZ순경]"청소년의 가능성은 무궁무진"…현장을 지키는 학교전담경찰관

<43>서울 노원경찰서 여성청소년과 추효빈 경장

학교전담경찰관으로 범죄 예방에 집중

노후 시설 개선부터 체험형 교육까지

편집자주 Z세대가 온다. 20·30 신입들이 조직 문화의 미래를 결정하는 시대다. 경찰이라고 제외는 아니다. 경찰에는 형사, 수사, 경비, 정보, 교통, 경무, 홍보, 청문, 여성·청소년 등 다양한 부서가 있다. 시도청, 경찰서, 기동대, 지구대·파출소 등 근무환경이 다르고, 지역마다 하는 일은 천차만별이다. 막내 경찰관의 시선에서 자신의 부서를 소개하고, 그들이 생각하는 일과 삶에 대한 생생한 이야기를 들어본다.



"올해는 현장 업무에 대부분의 시간을 쏟았어요. 선배들이 '청소년 경찰학교 업무에 유독 열정적이다'라고 말할 정도였죠. 매일 시설 치수를 재고, 예산을 계산하다 보니 업무 영역이 자연스럽게 확장됐습니다."

서울 노원경찰서 학교전담경찰관(SPO) 추효빈 경장(30)이 10일 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 최영찬 기자

AD

10일 오후 서울 노원구 공릉동 청소년 경찰학교에서 만난 추효빈 경장(30)은 청소년들과의 이야기를 풀어내는 내내 웃음을 보였다. 업무 강도는 높았지만 교육을 마친 뒤 청소년들이 건네는 짧은 감사 인사는 그의 피로를 잊게 만들었다.

경찰 경력 5년 차인 추 경장은 서울 노원경찰서 여성청소년과 소속 학교전담경찰관(SPO)으로 근무하고 있다. 노원구 관내 학교 청소년을 대상으로 범죄와 학교폭력 예방 활동을 하는 것이 기본 업무다. 올해는 노원 청소년 경찰학교 운영 전반 맡았다.

최우선 과제는 노후 시설 개선이었다. 건물이 오래돼 누전과 침수 위험이 잦았기 때문이다. 제한된 예산 속에서도 교육 환경을 개선하기 위해 직접 현장을 뛰었다. 그는 "외부 업체에 일괄적으로 맡길 수도 있었지만 현장 상황을 가장 잘 아는 사람이 정리하는 게 맞다고 판단했다"며 "줄자로 실내를 직접 재고, 작은 업체부터 하나씩 찾아가면서 예산과 시설을 함께 조율했다"고 말했다.

실제로 청소년 경찰학교는 1987년에 지어진 건물이라고 느끼기 어려울 만큼 정돈돼 있었다. 가상현실(VR) 체험실을 비롯해 모의 체험 공간 등 다양한 교육 시설도 마련됐다.

노원 청소년 경찰학교의 시설 개선 전후 모습. 서울 노원경찰서

추 경장은 시설뿐만 아니라 교육 콘텐츠도 손봤다. 화랑대 사거리 인근 입지를 활용해 전광판을 설치하고, 청소년이 직접 작성한 범죄 예방 문구를 송출하는 '도로 위 빛나는 한마디' 공모전을 추진했다. QR코드를 활용한 온라인 상담 창구 '청경톡'을 구축해 비대면 소통이 가능하게 했다. 학교 밖 청소년 지원센터 '꿈드림'과 연계한 맞춤형 교육 프로그램도 개발했다.

추 경장은 "학교에서 적응하지 못하고 교육 과정에서 이탈하는 청소년이 늘고 있다는 것을 현장에서 체감한다"며 "이 친구들이 교육을 통해 경찰이라는 직업을 꿈꾸거나 자신도 할 수 있다고 이야기할 때 가장 큰 보람을 느낀다"고 했다.

그러나 모든 현장이 늘 이상적으로 흘러가는 것은 아니다. 교육을 마치자마자 흡연을 하러 가는 학생, 위험한 이동 수단을 이용하며 지도를 무시하는 학생 등 통제에 어려움을 겪는 상황도 적지 않았다. 이럴 때 그는 동료들과 함께 현장을 다시 찾아가 지속적으로 계도했다. 학생들이 안전하게 귀가하는 것까지 확인한 뒤에야 현장을 떠났다.

문제 행동으로 학교 안팎에서 반복적으로 지도를 받아온 A군과의 사례도 소개했다. 처음 인연은 학교에서 발생한 신고 사건이었다. 당시 현장 통화 중에도 A군은 격앙된 상태였고, 통제가 쉽지 않은 상황이었다고 한다. 이후 A군은 문제 행동으로 청소년 경찰학교 교육을 받게 됐다. 담당 기관으로부터 "지도가 어려울 가능성이 높다"는 이야기도 들었지만, 추 경장은 교육을 포기하지 않았다. 네 차례에 걸친 교육을 진행하면서 점차 태도가 변하는 과정을 확인했다.

추 경장은 "차분하게 이유를 물었을 때 아이가 처음으로 마음을 열었다"며 "여러 어른 앞에서 몰아세워지는 상황에서 감정을 조절하는 방법을 몰라 거칠게 반응했던 것 같다고 털어놨다"고 전했다. 이어 "완전히 달라지지는 않더라도, 잠시라도 자신을 돌아보는 계기가 되기를 바라는 마음으로 교육했다"고 덧붙였다. 아직 A군이 추가 문제를 일으켰다는 소식은 들리지 않고 있다.

서울 노원경찰서 학교전담경찰관(SPO) 추효빈 경장(30)이 10일 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 최영찬 기자

이 업무를 좋아하는 이유는 청소년이 지닌 잠재력 때문이다. 그는 "어른은 쉽게 변하지 않지만, 이 시기의 아이들은 주변 환경과 만나는 사람에 따라 방향이 크게 달라질 수 있다"며 "그 변화의 과정에 함께할 수 있다는 점이 이 일을 선택한 가장 큰 이유"라고 말했다.

대학 시절 전공과는 다른 길을 택했지만, 추 경장은 앞으로 더 넓은 역할을 꿈꾸고 있다. 현재는 SPO 업무에 집중하고 있지만, 향후 여성청소년과 내에서 수사 업무 등도 경험하며 전문성을 키우는 것이 목표다. 그는 "사회적 약자를 보호하는 업무를 통해 가장 큰 보람을 느낀다"며 "그 과정에서 누군가에게 실질적인 도움이 되는 경찰이 되고 싶다"고 했다.





AD

추 경장은 "누군가에게 진심으로 손 내밀어 주는 한 사람이 있다는 것만으로도 삶을 버틸 힘이 생긴다고 믿는다"며 "앞으로도 현장에서 그런 역할을 이어가고 싶다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>