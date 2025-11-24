본문 바로가기
국립부경대 통계·데이터사이언스전공, Datory Lab 최종 보고회 석권

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.24 10:47

최우수상·우수상·특별상 휩쓸며 데이터 분석 역량 떨쳐

국립부경대학교 통계·데이터사이언스전공 학생들이 '2025년 오픈랩 데이터 활용 Datory Lab 운영 최종 보고회'에서 최우수상, 우수상, 특별상을 휩쓸었다.


부경대 통계·데이터사이언스전공은 올해 Datory Lab(연구책임자 김형우 교수·공동연구자 오상곤 교수)에 선정된 데 이어, 11월 17~18일 부산시티호텔 컨벤션홀에서 열린 최종 보고회에서 탁월한 연구 성과를 인정받았다.


부산시와 부산테크노파크가 주최·주관한 '오픈랩 데이터 활용 Datory Lab'은 부산 지역 내 대학 연구실을 선정, 약 120명의 대학원·학부생들이 6개월간 분석 과제를 수행하고 최종 보고회를 통해 결과를 발표하는 프로그램이다.


이번 보고회에서 이은지(대학원생)·이재서(4학년) 팀은 '사고위험도지수(B-ARI)를 활용한 부산 교통사고 위험도로 판별' 주제로 고위험 도로를 식별하고 정책적 실효성을 높이는 방안을 제안해 최우수상(부산시장상)을 받았다.


김민영(대학원생)·문수환(대학원생)·성지원(3학년) 팀과 이제성(4학년)·이정훈(4학년)·안세령(3학년) 팀은 각각 우수상(부산테크노파크 원장상)을 받았다.


남관호(4학년)·권수인(3학년)·박수빈(3학년) 팀은 '부산시 도시철도 무임승차제도 개선방안'으로 특별상을 받았다.


국리부경대 통계·데이터사이언스전공은 Datory Lab을 비롯해 'K-Data Science 컨퍼런스', 'DIVE 글로벌 해커톤' 등 국내외 데이터 분석 대회에서 다수 수상 실적을 기록하며 통계 및 데이터 과학 분야에서 우수 역량을 인정받고 있다.

국립부경대 통계·데이터사이언스전공, Datory Lab 최종 보고회 석권 국립부경대 통계·데이터사이언스전공 학생들이 Datory Lab 최종 보고회 최우수상 등을 받고 기념촬영하고 있다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

