본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

야생동물 박쥐 포획에 '전화 뺑뺑이'

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.21 15:14

시계아이콘00분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

박쥐 신고, 네 번 돌아 결국 119출동
만약 멧돼지나 들개였다면 시민안전은?

전남 목포시 평화광장 인근 사무실에서 박쥐가 발견됐지만, 신고 체계가 분절된 탓에 신고자가 네 곳을 전전한 끝에 다시 119가 출동하는 혼선이 빚어졌다.

야생동물 박쥐 포획에 '전화 뺑뺑이' 21일 오전 11시께 전남 목포시 한 사무실에서 발견된 야생동물 박쥐. 제보자 제공
AD

해당 사건을 두고 야생동물 전문가들은 "지자체·소방·구조센터 간의 책임 규정은 있으나, 실제 현장에서는 시스템이 작동하지 않는 전형적 사례"라고 지적했다.


21일 오전 11시 A씨는 사무실 내부에서 박쥐를 발견한 뒤 AI 상담 서비스에 '대응 요령'을 문의했고, "119 또는 야생동물구조관리센터에 신고하라"는 안내를 받았다. 이에 첫 신고처인 119의 답변은 "전라남도 생활민원신고 120으로 문의하라"였다.


120 상담사는 최초 발견지를 묻고 목포시 민원실로, 민원실은 기후환경과로 전화를 돌렸다.


기후환경과 담당자는 "박쥐 포획은 기본적으로 119의 현장 대응 업무"라고 안내하면서도 "직접 119에 다시 연락해주겠다"고 늘어진 신고상황을 수습했다.


결국 A씨는 소방서 → 전남도청(120) → 목포시 민원실 → 목포시 기후환경과 → 다시 119라는 '기관 핑퐁'을 겪었다. 약 2시간 뒤 119구급대가 출동해 박쥐를 포획하며 상황은 마무리됐다.


현행 야생동물 관리체계는 ▲사람 안전 위협 시 소방서(119) ▲일반적 구조는 야생동물구조관리센터 ▲행정적 보호는 지자체 환경부서가 맡도록 분리돼 있다. 하지만 전문가들은 "법적 책임 주체는 나뉘어 있지만, 실제 신고의 입구가 통일돼 있지 않아 민원이 여러 기관을 방황하는 구조적 문제가 계속된다"고 설명한다.


재난·민원 시스템 분야 한 전문가는 "동물 포획은 위급·비위급 판단이 가장 중요한데, 이를 선별하는 초동 창구가 없다 보니 신고자는 모든 기관을 직접 거치게 된다"며 "AI 상담이 부정확하거나 기관별 안내가 모호하면 혼선은 더 커질 수밖에 없다"고 말했다.


지역 주민들 역시 "어디로 전화해야 하는지 몰라 우왕좌왕하는 일이 반복된다"며 "119·지자체·구조센터가 정보를 공유하는 통합 접수 시스템이 필요하다"고 지적하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

A씨는 "박쥐와의 불편한 동거가 어렵사리 정리됐지만 만약에 해당 야생동물이 멧돼지나 들개였다면 시민의 안전은 누가 보장해줄지 의문이다"며 역변적 상황을 토로했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기