테트라팩 코리아, 폴스타 코리아와 커스텀 디자인 종이팩 생수 ‘폴스타워터’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스웨덴 브랜드 간 지속가능성 실천 협업… 스칸디나비안 디자인을 담은 미니멀한 디자인 적용

커스텀 디자인 종이팩 생수 ‘폴스타워터’

AD

글로벌 식품 전처리 및 포장 솔루션 선도 기업 테트라팩 코리아가 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타 코리아와 손잡고 국내 자동차 업계 최초로 커스텀 디자인된 종이팩 생수 '폴스타워터'를 출시한다고 밝혔다.

이번 협업은 스웨덴을 기반으로 한 두 기업의 지속가능한 철학을 제품을 통해 한국 소비자들에게 전달하고자 기획됐다. 테트라팩과 폴스타는 사람과 지구를 보호하고, 지속가능한 미래를 만들기 위해 꾸준히 노력해 왔으며, '폴스타워터'는 이러한 노력의 일환으로 국내에서 양사가 진행한 프로젝트다.

새롭게 선보이는 생수는 테트라팩의 종이팩 포장재로 만든 iN자연드림의 '기픈물'을 활용한다. 기픈물은 수심 600m 이하의 해양심층수를 취수해 다양한 미네랄을 풍부하게 함유하고 있는 것이 특징이다.

'폴스타워터'는 해당 제품을 기반으로 제품 라벨 프린팅을 최소화하고, 미니멀한 스칸디나비안 디자인을 적용했다. 전체를 화이트 톤으로 구성하고 불필요한 장식을 배제해 물 본연의 깨끗함과 지속가능성을 강조했다. 제품 측면에는 폴스타의 지속가능성 의지를 담은 문구와 QR 코드를 삽입해 소비자가 브랜드의 책임감 있는 움직임을 직접 확인할 수 있다.

이처럼 신규 디자인으로 커스텀 제작된 '폴스타워터'는 오는 12월부터 폴스타 전국 스페이스와 시승 행사, 브랜드 이벤트 등에서 제공될 예정이다.





AD

테트라팩 코리아 닐스 호우가드(Niels Hougaard) 사장은 "폴스타와의 협업은 스웨덴 브랜드 간의 철학적 공감대를 기반으로 자동차 업계에서 지속가능한 소재 전환의 가능성을 실질적으로 입증한 사례"라며, "테트라팩은 앞으로도 선도적인 패키징 솔루션을 통해 다양한 산업의 자원순환 가치를 실현하고, 브랜드들이 지속가능성을 구체적인 행동으로 옮길 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>