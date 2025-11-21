본문 바로가기
우주청, 누리호 4차 발사 성공 기원 전국 프로그램 개최

김종화기자

입력2025.11.21 12:00

전국 과학관·지자체·천문대 연계…미래세대와 함께하는 '우주항공 토크콘서트' 운영

누리호 4차 발사 성공을 응원하는 토크콘서트와 체험 프로그램이 이달 22일부터 전국 곳곳에서 열린다.


우주항공청은 국민과 함께 발사 성공을 기원하고 우주항공 개발 과정을 더욱 널리 알리기 위해 전국 과학관, 지자체, 천문대와 연계한 참여형 프로그램을 운영한다고 21일 밝혔다.

우주청, 누리호 4차 발사 성공 기원 전국 프로그램 개최 우주항공 '토크콘서트' 포스터. 우주청 제공
22일에는 국립과천과학관, 국립중앙과학관, 국립대구과학관, 국립부산과학관, 국립광주과학관 등 전국 5개 국립과학관에서 '우주항공 토크콘서트'가 동시 개최된다.


행사에서는 로켓 개발의 역사와 최신 위성 개발 과정이 소개되며, 누리호 4차 발사에 실리는 초소형(큐브)위성 경연대회 수상자의 소감 발표도 진행돼 전·현직 연구자들과 청소년이 한자리에서 미래 우주개발을 이야기하는 시간이 마련된다.


같은 날 국립과천과학관에서는 오전 10시부터 '누리우주페스티벌'도 열린다. 한국과학우주청소년단이 운영하는 미니 로켓 제작·발사, 미니 탐사로버 제작, AR(증강현실) 누리호 체험 등이 준비돼 있으며, 대학생 서포터즈들이 누리호 발사 성공을 기원하는 퍼포먼스도 펼칠 예정이다.


우주항공청은 이날 사천시와 함께 '사천 스페이스 라운지'도 진행한다. 사천시립도서관에서 우주항공 장비 전시, 미니 탐사로버·위성 제작 체험부스가 마련되며, 오후 2시에는 전문가와 과학커뮤니케이터가 '우주를 만든 사람들, 우주를 살아가는 우리'를 주제로 강연을 진행한다.

우주청, 누리호 4차 발사 성공 기원 전국 프로그램 개최 누리호 4차 발사 성공 기원 연계 프로그램 지도(안). 우주청 제공

이어 27일에는 국립청소년우주센터에서 '고흥KASA미션톡톡'이 개최된다. 우주항공청 연구진들이 청소년 및 시민과 직접 만나 우주항공 분야 진로와 연구개발 과정을 공유하는 소통형 프로그램이다.


누리호 4차 발사와 연계한 다양한 프로그램은 이달 30일까지 전국에서 이어진다. 대전시민천문대의 '누리호 발사 체험 시뮬레이터', 국립광주과학관의 '누리관측 페스티벌', 부산 금련산청소년수련원의 특별 천체관측 프로그램 등 지역별 맞춤 체험 행사도 운영된다. 전국 연계 프로그램의 안내 및 신청은 '우주항공문화.com' 이벤트 페이지를 참고하면 된다.


윤영빈 청장은 "전국 연계 프로그램은 누리호 발사 준비 과정과 연구개발 활동을 국민에게 더욱 가까이 소개하는 '우주항공 문화 저변 확산'의 일환"이라며 "연구개발뿐 아니라 문화·교육 프로그램을 통해 국민이 우주항공 개발 성과를 체감하도록 지속 노력하겠다"고 말했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

