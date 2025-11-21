본문 바로가기
광양시, 산업위기 선제대응지역 지정…지역 경제 활성화 기대

호남취재본부 허선식기자

입력2025.11.21 09:21

미래 철강도시 도약 전환점

대한민국 철강산업의 심장인 광양시가 다시 일어선다.


광양시는 지난 20일 산업통상부가 지난 17일부터 19일까지 개최한 '산업위기대응심의위원회' 심의 결과, '산업위기 선제대응지역'으로 최종 지정됐다고 밝혔다.

광양시, 산업위기 선제대응지역 지정…지역 경제 활성화 기대 광양시 청사 전경.
이번 지정으로 향후 2년 동안 긴급경영안정자금, 지방투자촉진보조금 우대, 중소기업 금융지원(만기연장ㆍ상환유예), 협력업체·소상공인 금융지원 등 광범위한 정부 지원이 집중되며, 이를 통해 철강산업이 직면한 어려움을 극복하고 산업구조를 미래지향적으로 전환하는 중요한 전환점이 마련될 것으로 기대된다.


광양시는 올해 초부터 철강산업의 어려움 극복을 위해 선제적인 대응체계를 마련하고 이를 체계적으로 강화해왔다. 2월에는 포항ㆍ당진시와 긴급대책회의를 열어 공동건의문을 발표했으며, 트럼프 2기 관세정책 대응 간담회, 광양ㆍ순천 상공회의소 공동건의, 여수ㆍ순천ㆍ광양 3개 시의 경제위기 극복 공동선언 등 다각적 대응을 이어왔다. 광양시의회 역시 철강산업 위기 극복 촉구 성명을 발표하며 지역 차원의 대응 의지를 결집했다.


또한, 전남도, 권향엽 국회의원실, 정부 부처와 긴밀히 협력해 전남 철강산업 위기대응 협의체 출범, 위기대응 지원사업 추진, 산업부와 수차례 실무 협의 등을 이어오며 정책적 필요성을 적극 설명해 온 점도 큰 힘이 됐다.


이 같은 노력의 결실로 광양시는 9월 30일 산업통상부에 지정 신청서를 제출했으며, 10월 21일에는 산업부 실사단이 광양국가산단을 방문해 철강산업 의존도, 고용여건, 중소기업 경영 실태 등을 종합 점검했다.


시는 실사단 질의에 대한 보충자료를 신속·정확하게 제출하는 등 심사 절차를 철저히 준비해 지정 타당성을 입증했다.


'산업위기 선제대응지역' 지정에 따라 2026년부터 보통교부세 가산분이 광양시에 교부될 예정이며, 시는 이를 2026년 제1회 추경에 반영해 지역 산업위기 대응사업을 본격 추진할 계획이다.


정인화 광양시장은 "철강산업의 위기를 산업전환의 기회로 삼아 광양이 다시 한 번 대한민국 제조산업의 심장으로 도약할 것"이라며 "기업이 존중받고 시민이 함께 성장하는 지속가능한 글로벌 미래도시를 실현하겠다"고 밝혔다.


한편, 시는 산업경쟁력 강화와 미래 성장 기반 마련을 위한 '광양형 산업위기대응 패키지사업'을 본격 추진하고 있으며, 고용지표 악화에 대비한 '고용위기 선제대응지역' 지정도 병행해 준비하고 있다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

