인천공항공사, 장봉도 혜림원 봉사활동

인천국제공항공사가 18일 인천 옹진군 장봉도에 있는 혜림원에서 동절기 대비 지역 복지시설 환경 개선을 위해 공사·자회사 합동 자원봉사 활동을 진행했다고 19일 밝혔다. 혜림원은 지적장애인 및 중증장애인을 위한 복지시설이다.
이번 혜림원 봉사활동은 지난해에 이어 2회째 시행하고 있으며 이날 봉사활동은 인천국제공항공사 인프라본부 및 인천공항시설관리(주) 소속 전문인력 약 40여명이 참여했다.
이날 봉사자들은 분야별 전문성을 발휘해 혜림원 주변 환경정리 및 외부도색, 조경작업, 노인정 벽지 및 천정 도배와 같은 유지보수 활동을 시행해 동절기 한파 대비 안전하고 쾌적한 시설환경을 조성했다.
이학재 인천국제공항공사 사장은 "이번 합동 봉사활동이 지역사회 소외계층의 따뜻한 겨울나기에 미력이나마 도움이 되기를 바라며 앞으로도 양 기관이 협력해 지역사회 상생을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 했다.
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
