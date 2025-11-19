인천공항공사, 장봉도 혜림원 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 인천국제공항공사와 자회사 임직원이 인천 옹진군 장봉도에 있는 혜림원에서 시설 외관 전지작업을 진행하고 있다. 인천국제공항공사

인천국제공항공사가 18일 인천 옹진군 장봉도에 있는 혜림원에서 동절기 대비 지역 복지시설 환경 개선을 위해 공사·자회사 합동 자원봉사 활동을 진행했다고 19일 밝혔다. 혜림원은 지적장애인 및 중증장애인을 위한 복지시설이다.

이번 혜림원 봉사활동은 지난해에 이어 2회째 시행하고 있으며 이날 봉사활동은 인천국제공항공사 인프라본부 및 인천공항시설관리(주) 소속 전문인력 약 40여명이 참여했다.

18일 인천국제공항공사와 자회사 임직원이 인천 옹진군 장봉도에 있는 혜림원에서 벽지와 천정 도배작업을 진행하고 있다. 인천국제공항공사

이날 봉사자들은 분야별 전문성을 발휘해 혜림원 주변 환경정리 및 외부도색, 조경작업, 노인정 벽지 및 천정 도배와 같은 유지보수 활동을 시행해 동절기 한파 대비 안전하고 쾌적한 시설환경을 조성했다.





이학재 인천국제공항공사 사장은 "이번 합동 봉사활동이 지역사회 소외계층의 따뜻한 겨울나기에 미력이나마 도움이 되기를 바라며 앞으로도 양 기관이 협력해 지역사회 상생을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 했다.

18일 인천국제공항공사와 자회사 임직원이 인천 옹진군 장봉도에 있는 혜림원에서 봉사활동 이후 기념 촬영을 하고 있다. 인천국제공항공사





