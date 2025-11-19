"아동 폭력은 그만" … 창원특례시, '아동학대 예방과 함께' 캠페인 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원과 함께 아동보호 인식개선



경남 창원특례시는 19일 '아동학대예방의 날'(11월 19일)과 아동학대예방 주간을 맞아 창원시아동보호전문기관과 함께 시청 본관 로비에서 '힘찬 출근길! 아동학대 예방과 함께' 캠페인을 펼쳤다.

창원특례시, ‘힘찬 출근길! 아동학대 예방과 함께’ 캠페인 실시.

이번 캠페인은 출근 시간대 시청 직원들을 대상으로 아동학대 예방의 중요성을 알리고, 아동이 존중받는 사회적 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

현장에서는 아동학대 예방 및 올바른 양육 방법을 담은 리플렛과 홍보물을 배부해 직원들이 관련 정보를 쉽게 이해하고 일상 속에서 실천할 수 있도록 안내했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 캠페인을 통해 시민 모두가 아동학대 예방의 중요성을 인식하고, 아동이 행복하게 자랄 수 있는 환경을 함께 만들어 가길 바란다"며 "앞으로도 아동의 권리 보호와 복지 향상을 위한 다양한 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 창원특례시는 '힘찬 출근길! 아동학대 예방과 함께' 캠페인을 시작으로 마산역 광장공원 등 각 구청별 현장에서 경찰, 창원시아동보호전문기관, 창원시아동위원협의회 등과 함께 아동학대 예방 활동을 이어갈 예정이다. 시는 시민이 함께하는 아동보호 문화 확산을 통해 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 '아동친화도시 창원'을 만들어 갈 계획이다.





