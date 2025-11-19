본문 바로가기
차세대 민수용 항공 엔진 로드맵 공개…민군 연계로 산업 성장 기반 마련

김종화기자

입력2025.11.19 15:00

우주청, 공청회 열어 기술 확보 전략·핵심 기술 개발 계획 발표

우주항공청이 민수용 항공 엔진 산업의 중장기 방향을 담은 '차세대 민수용 항공 엔진 기술 로드맵'을 공개했다. 이번 로드맵은 비전과 단계별 기술 확보 전략, 우선 투자 분야, 민군 연계형 기술개발을 통한 민수·군수 엔진 산업의 동반 성장 기반 마련에 중점을 두고 있다.


우주청은 19일 서울 로얄호텔에서 공청회를 열고 기술 로드맵(안)과 핵심 기술 개발 사업(안)을 발표했다. 국내 항공 엔진 산업이 그동안 군 소요 중심의 기술 도입·생산과 기계가공 위주의 부품 국산화에 머물러 왔고, 독자 개발 엔진도 단수명 유도무기용에 한정된 구조적 한계를 개선하겠다는 의지를 밝혔다.

차세대 민수용 항공 엔진 로드맵 공개…민군 연계로 산업 성장 기반 마련 우주항공청 임시청사. 아시아경제DB
새 로드맵에는 우선 추진 기술로 추력 약 4500파운드급의 고바이패스 터보팬 원형 엔진 개발 사업이 포함됐다. 이 사업은 2026년 신규 사업으로 기획돼 현재 국회 예산 심의가 진행 중이며, 민수용 엔진 독자 개발의 기반이 될 것으로 기대된다.


로드맵에는 이 외에도 고신뢰성 구성품 개발, 감항 인증 기반 확보, 첨단 소재 적용 확대 등 국내 민수용 엔진 산업 경쟁력 강화를 위한 과제들이 단계적으로 제시됐다.


우주청은 로드맵에서 선정된 우선 추진 분야를 중심으로 핵심 기술 개발 사업(안)도 함께 공개했다. 주요 과제는 △민수용 엔진 원형 개발 △첨단 엔진의 민수 파생형 구성품 개발 △고신뢰성 서브시스템 개발 △경량·초내열 소재 및 제조기술 확보 △민군공통 감항 인증 기술 등 5개 분야다. 최종안은 산·학·연 의견 수렴과 관계부처 협의를 거쳐 확정된다.


우주청은 방위사업청, 산업통상부, 국토교통부 등 관계부처와의 협력과 공청회에서 나온 의견을 반영 등을 거쳐 연말까지 로드맵과 핵심 기술 개발 사업의 최종안을 확정할 예정이다.


김현대 우주청 항공혁신부문장은 "민군 연계형 로드맵을 통해 국내 항공 엔진 산업 구조를 혁신하고, 민수 엔진 자립화와 글로벌 시장 진출의 토대를 강화해 나가겠다"고 말했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

