본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

금리·AI발 악재에 널뛰는 증시, 조정 더 깊어질 가능성도

송화정기자

입력2025.11.19 09:42

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

코스피 18일 4000선 이어 19일 3900선도 붕괴
금리 불확실성·AI 거품론에 투자심리 위축
약해진 투심으로 악재에 더 민감 반응
엔비디아 실적 이후 변동성 확대 유의

코스피가 7일만에 다시 4000선 아래로 내려왔다. 증시 조정을 야기한 금리 인하 기대감 후퇴와 인공지능(AI) 거품론에 투자심리가 위축되고 있고 이는 증시의 변동성을 더욱 확대시키는 모습이다.


19일 오전 9시25분 현재 코스피는 전일 대비 64.88포인트(1.64%) 하락한 3888.74에 거래되고 있다. 이틀 연속 큰 폭의 하락세를 지속하며 3900선마저 내줬다. 코스닥은 17.81포인트(2.03%) 내린 860.89를 기록하고 있다.


전일 코스피는 3.32% 하락 마감하며 7일만에 4000선을 이탈했다. 지난 14일 3.81% 하락한 데 이어 17일에는 1.94% 상승했지만 다시 3% 넘는 낙폭을 보이는 등 널뛰기 장세가 이어지고 있다.


한지영 키움증권 연구원은 "현재 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 AI 대장주들의 조정 압력이 높아지고 있는데 대장주들이 흔들리고 있다는 점은 투자심리를 부정적으로 만들면서 장중에 매도 물량이 또 다른 매도 물량을 초래하는 부정적 파급 효과를 만들어내고 있는 것으로 보인다"면서 "이같은 투자심리 취약 국면에서는 대부분 재료들을 부정적으로 해석하는 성향이 짙어지는 편"이라고 분석했다.


코스피는 지난 3일 역사적인 신고점을 경신한 이후 주가 속도에 대한 부담감이 누적되고 있는 상황에서 AI 거품 우려, 12월 미국 금리 인하 불확실성 등 기존 악재들이 반복되며 투자심리가 악화되고 있다.


이에 따라 거래대금도 뚜렷한 감소세를 보이고 있다. 이달 첫째 주 평균 21조9000억원이었던 거래대금은 둘째주에는 평균 16조6000억원으로 줄었고 셋째 주 현재 2거래일 평균 13조9000억원으로 감소했다. 정해창 대신증권 연구원은 "전일 외국인과 기관의 순매도가 5000억~6000억원에 불과했음에도 코스피는 3%가 넘는 낙폭을 기록했다"면서 "거래대금은 14조원으로 지난 5일 최대 30조원에 육박했던 것에 비해 위축됐는데 적은 거래대금으로도 변동성이 확대되는 증시 환경"이라고 분석했다. 이어 "유동성 위축 국면은 20일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록, 다음달 1일 양적긴축(QT) 종료, 10일 12월 FOMC를 거치며 통화정책 불확실성과 함께 정점을 통과할 것"이라고 덧붙였다.


한편, 20일 새벽에 나오는 엔비디아의 실적에도 시장의 관심이 쏠려 있다. AI 거품론을 가라앉히고 부정적인 증시 분위기를 반전시킬 수 있을지가 관건이다. 한 연구원은 "이번 실적에서는 실적 및 가이던스의 시장 전망치 상회 여부를 넘어 매출총이익률(GPM) 개선 여부, 중국향 H20 수출 금리 상쇄 여부 등 관전 포인트들이 이전보다 많을 것"이라며 "또 현재 전세계 증시가 그 어느 때보다 엔비디아 실적을 주목하고 있는 만큼 실제 실적 발표 이후 시장이 이를 평가 및 재해석하는 과정이 빈번하게 수반될 것으로 판단된다. 이를 감안할 때 전반적인 증시의 변동성이 일시적으로 높아질 가능성에 대비할 필요가 있다"고 짚었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

조정이 더 깊어질 가능성도 배제할 수 없을 것으로 보인다. 노동길 신한투자증권 연구원은 "주식시장 조정의 조짐이 최근 들어 더욱 짙어지고 있는데 이번 중기 상승 사이클에서의 첫 유의미한 조정"이라며 "문제는 강도 높은 가격 조정 가능성이 여전히 열려 있다는 점으로, 최근 투자자 체감은 지수 조정보다 더 부정적이며 조정이 시간이 지날수록 깊어졌던 사례도 있었다. 현재 코스피는 고점 대비 약 6% 하락한 상태로 초기 조정 국면에 머물러 있다"고 말했다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기