"아동학대는 안 돼요" … 창원특례시, 아동학대예방의 날 기념식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시는 18일 시청 시민 홀에서 '제19회 아동학대예방의 날' 기념식을 열었다.

창원특례시, 제19회 아동학대예방의 날 기념식 개최.

AD

'아동학대 예방의 날(11월 19일)'은 아동학대 예방과 방지에 대한 사회적 관심과 인식을 제고하기 위해 제정된 날로, 시민과 함께 아동보호의 중요성을 되새기고 모든 아동이 안전하고 존중받으며 성장할 수 있는 환경을 조성하고자 마련됐다.

이날 행사에서는 ▲아동권리선언문 낭독 ▲2026년 아동보호 슬로건 '2026년 창원특례시는 모두 함께 하겠습니다. 모든 아이들 곁에' 선포 ▲아동학대 예방사업 영상 상영 ▲어린이 공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 또한 아동학대 예방 및 피해아동 보호에 기여한 유공자에게 표창을 수여하며 그간의 노고를 격려했다.

조정우 창원시아동보호전문기관 관장은 "아동학대 예방은 지역사회 모두가 함께 실천해야 할 과제"라며 "앞으로도 아동이 존중받고 안전하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 창원시와 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

장금용 창원특례시장 권한대행은 "아이들이 마음껏 꿈꾸고 두려움 없이 자랄 수 있는 도시가 곧 미래를 준비하는 도시"라며 "시민 여러분께서도 주변의 아이들을 따뜻한 시선으로 살펴주시고, 아동보호 문화 확산에 함께해 주시길 부탁드린다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>