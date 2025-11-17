광주 서구, 건강문화 조성 '걷기사업 성과 공유회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'건강 100세 시대 실현' 슬로건

광주시 서구는 17일 서구청 들불홀에서 주민 주도 건강문화 조성을 위한 '2025 걷기 사업 성과공유회'를 열었다고 밝혔다.

올해 서구는 '건강 100세 시대 실현'이라는 슬로건 아래 주민 스스로 건강을 실천하는 문화를 조성하기 위해 ▲걷기 교육 확대 ▲걷기 리더 양성 ▲커뮤니티 활성화 등 3대 전략을 중심으로 걷기 사업을 추진했다.

김이강 광주 서구청장이 17일 서구청 들불홀에서 열린 ‘일상 속 걷기사업 성과공유회'에서 우수 동호회에게 시상을 한 후 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

서구는 '바르게 걷기 교육', '맨발로 청춘 학교', '찾아가는 힐링 스쿨' 등 다양한 걷기 프로그램을 총 45회 운영했으며 1,100여명의 주민이 참여했다. 또 걷기지도사·맨발 걷기 교육지도사 등 걷기 리더 194명을 양성해 지역 내 건강한 걷기 문화를 선도하고 있다.

신규 사업으로는 '슬로우조깅단'을 운영했다. 2개 주민팀이 80회에 걸쳐 자율적으로 운동에 참여하며, 심신 건강 회복과 이웃 간 교류 촉진 등 공동체 활력 증진에 기여했다.

이와 함께 ▲도심 맨발 축제, 걷기 한마당, 슬로우 조깅 마라톤 등 커뮤니티 기반 활동과 ▲어린이 건강 키움 학교, 가족 걷기 프로그램 등 세대별 맞춤형 프로그램도 진행돼 주민들의 큰 호응을 얻었다.

이날 행사는 '주민과 함께 만들어가는 건강 도시'를 주제로 200여명이 참석한 가운데 ▲영상·발표 등을 통한 성과 공유를 비롯해 ▲우수 참여자 시상 ▲걷기 퍼포먼스 등이 진행됐다.

특히 활동 사례 발표에서는 걷기 리더로 성장한 주민의 참여 과정과 건강 회복 경험이 소개돼 큰 공감을 얻었다.





김이강 서구청장은 "올해 걷기 사업은 걷기를 통해 주민들이 서로를 응원하고 건강을 나누는 공동체의 힘을 보여준 의미 있는 성과이다"며 "앞으로도 주민 주도의 걷기학교와 자율 커뮤니티를 더욱 확대하고 생활권 맞춤형 걷기 프로그램을 강화해 건강수명 100세 시대를 실현하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

