평택에 기아 '미래 모빌리티 복합문화공간' 17일 문열어

경기도 평택에 미래 모빌리티 복합문화공간인 기아 인증중고차 센터 평택 직영점과 목적기반차량(PBV) 익스피리언스센터가 17일 문을 열었다.

경기도는 기아㈜가 1182억원을 투입해 6만1500여㎡ 부지에 지상 4층, 연면적 2만9000여㎡ 규모로 국내 최초의 미래 모빌리티 복합문화공간을 개소했다고 밝혔다.

기아 인증중고차 센터 평택 직영점 및 PBV 익스피리언스센터는 인증 중고차 체험 공원을 의미하며, 단순한 차량 판매를 넘어 고객이 직접 체험하고 경험하는 새로운 개념의 미래형 모빌리티 공간이다.

인증 중고차 전시·판매, 목적기반차량 전시, 신차 체험 및 주행트랙, 반려동물 놀이터 등을 갖추고 있으며 평택휴게소와 연계된 고객 편의 공간도 마련돼 지역 주민과 방문객 모두가 즐길 수 있는 열린 공간이다.

이번 투자유치는 경기도가 추진해 온 미래 모빌리티 산업 생태계 구축 전략의 핵심 성과로 꼽힌다.

경기도는 지난해 9월 광명 전기차 전용공장과 지난 14일 화성 목적기반차량 전용공장 준공에 이어 이번에 기아 인증중고차 센터 평택 직영점과 목적기반차량(PBV) 익스피리언스센터를 개소함에 따라 경기 남부를 잇는 미래 모빌리티 산업벨트를 구축하게 됐다.

이를 통해 경기도는 PBV·EV 개발에서 생산-체험-판매까지 이어지는 전주기 모빌리티 생태계를 한층 강화할 수 있게 됐다.

현재 도내 자동차 연구개발(R&D) 투자금은 전국의 71.1%를, 관련 연구원은 2만3000여명으로 전국의 61.6%를 차지하고 있다.

경기도는 앞서 평택시 및 기아와 긴밀한 협력체계를 구축하고, 민관협의체를 통한 선제적 행정지원을 통해 이번 유치를 성사시켰다. 특히 공사 과정에서 발생한 진입도로 지연 문제 등 현안을 신속히 해결하며 기업친화적 투자환경 조성에 앞장섰다.

박근균 경기도 국제협력국장은 "기아 인증중고차 센터 평택 직영점·PBV 익스피리언스센터는 경기도의 전략적 투자유치 활동과 기아, 평택시와의 긴밀한 협력이 만들어낸 결실"이라며 "경기도는 앞으로도 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성하고, 미래 모빌리티 산업의 중심지로서 지역과 함께 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





한편 경기도는 모빌리티·반도체 등 첨단 전략산업 분야의 글로벌 앵커기업 유치를 위해 투자상담·팸투어 등 맞춤형 투자유치 활동과 민간 전문기관 협업으로 기업친화적 투자환경과 지역산업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.





