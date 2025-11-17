경기도, 25일 과천서 '중장년 인생2막' 축제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 중장년 인생 2막 축제를 개최한다.

경기도는 경기도일자리재단, 과천시와 공동으로 중장년층 재취업과 인생 2막 설계를 지원하기 위해 오는 25일 과천디테크타워에서 '2025 과천시 일자리&생애설계박람회'와 '경기도 5070 일자리박람회 with 앙코르 인생특강·채용설명회'를 연계 개최한다고 17일 밝혔다.

박람회는 중장년층의 취업과 생애 설계를 한 자리에서 지원하는 통합 일자리 행사다. 과천시와 경기도일자리재단이 협력해 디테크타워 1층과 2층에서 다채로운 프로그램을 운영한다.

1층 중앙홀에서는 과천시가 주관하는 '일자리&생애설계박람회'가 열린다. 현장에는 15개 기업 채용 면접과 일자리 유관기관 취업 상담 및 지원 프로그램, 이력서 사진 촬영, 퍼스널컬러 진단 등 부대행사가 진행된다.

2층 미래홀에서는 경기도일자리재단이 주관하는 '경기도 5070 일자리박람회'가 마련돼 '앙코르 인생특강'과 '중장년 고용우수기업 채용설명회'를 즐길 수 있다.

특히 앙코르 인생특강에는 MBC PD이자 작가로 활동 중인 김민식 작가가 연사로 참여해 '행복한 소통과 말하기의 태도'를 주제로 강연한다. 특강은 인생 2막을 준비하는 중장년층이 소통력과 자신감을 회복하고, 새로운 일터에 적응하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.





한편 경기도는 올해 7월부터 11월까지 도내 31개 시군을 순회하며 총 26회에 걸쳐 '경기도 5070 일자리박람회'를 개최하고 있다. 지금까지 1만8000명 이상의 중장년층이 참여했으며, 오는 12월3일 광명시를 끝으로 올해 일정을 마무리한다.





