민주당 "검찰 반발은 개혁 필요성 증명"…송언석 발언엔 반박

"尹구속취소 결정 때는 왜 침묵"

"개혁 필요성 증명"

더불어민주당이 15일 대장동 사건 1심 항소 포기를 둘러싼 검찰 내부 반발에 주목하며 검찰 개혁의 필요성을 거듭 강조했다. 동시에 국민의힘이 외압 의혹을 제기하며 공세를 펼치자, 민주당은 송언석 국민의힘 원내대표가 이재명 대통령을 대장동 사건 일당을 연결 짓는 왜곡된 주장을 했다며 반박에 나섰다.

왼쪽부터 김현정·백승아·문금주 더불어민주당 원내대변인이 14일 서울 영등포구 국회 의안과에 검찰청법·검사징계법 개정안을 접수하고 있다. 연합뉴스

백승아 더불어민주당 원내대변인은 이날 검찰을 향해 "지금 필요한 것은 검찰의 반발 쇼가 아니라 국민 앞에 책임지는 개혁"이라며 "검찰의 표적 수사와 제 식구 감싸기, 조작 기소는 오래된 현실"이라고 말했다. 이어 "권력의 입맛에 따라 움직여온 검찰이 이제 와서 '권력으로부터의 독립'을 외친다니, 이는 검찰청 폐지와 검사징계법 정상화라는 초고강도 개혁을 막아보려는 기득권 지키기일 뿐"이라며 "이번 선택적 분노는 검찰개혁이 얼마나 절박한 과제인지 오히려 스스로 증명하고 있다"고 지적했다.

그는 "검찰의 독립성을 지켜 법·원칙을 세우겠다는 검찰은 윤석열 구속 취소 결정의 항고 포기 때는 왜 아무도 입을 열지 않았는가"라며 "그때고 지금처럼 공개 입장문을 내고 총장 사퇴를 요구했는가"라고 반문했다.

김현정 더불어민주당 원내대변인은 이날 논평에서 송 원내대표가 지난 13일 대장동 일당의 녹취를 근거로 이 대통령을 향해 사면 거래 의혹을 제기한 것에 대해 "송 원내대표는 악의적 허위 조작을 즉각 사과하고 책임져야 한다"고 말했다. 김 원내대변인은 "해당 녹취록 시기는 2023년으로 당시 대통령은 윤석열"이라며 "시점, 정황, 녹취록 내용 모두 분명한데 이를 뒤바꿔 현 대통령에게 덧씌운 명백한 사실 조작"이라고 말했다.

이어 "국가 질서와 국정 운영을 뒤흔든 중대한 허위 조작에 대해 송 원내대표가 즉각 사과하지 않으면 곧바로 법적 조치에 나설 것임을 강력히 경고한다"고 밝혔다.





앞서 송 원내대표는 13일 국민의힘 의원총회에서 "(대장동 일당 녹취에서) '김만배가 3년만 참으면 대통령 임기 중 빼주겠다는 교감이 있었다'는 이야기가 있었다"라며 "사면 거래 음모의 일각이 수면 위에 드러났다"고 주장했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

