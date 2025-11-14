수입물가 상승률, 9개월來 최고치…소비자물가 상승 압력 커지나

한은 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

수입물가 전월比 1.9%↑…넉달째 상승세

이달 환율·국제유가 동반↑…소비자물가에 부담

지난달 수입 물가가 2% 가까이 오르며 9개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다. 원·달러 환율이 오르면서 수입 물가 오름세를 이끌었다. 넉 달간 수입 물가 상승세가 지속된 데다 이달 역시 수입 물가에 영향이 큰 원·달러 환율과 국제유가가 동반 상승 흐름을 보이고 있어, 소비자물가에도 상승 압력으로 작용할 전망이다.

14일 한국은행이 발표한 '2025년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)'에 따르면 지난달 수입 물가(원화 기준)는 전월 대비 1.9% 상승했다. 지난 1월(2.2%) 이후로 9개월 만의 최고치다. 전년 동월 대비로는 0.5% 올랐다. 국제유가 하락에도 불구하고 원·달러 환율 상승 등의 영향으로 이 같은 결과가 나왔다. 지난달 월평균 두바이유 가격은 배럴당 65.00달러로 지난 9월 70.01달러 대비 7.2% 내렸다. 반면 원·달러 평균환율은 9월 1391.83원에서 10월 1423.36원으로 2.3% 상승했다.

용도별로 중간재는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 1차금속제품 및 화학제품 등이 오르며 전월 대비 3.8% 뛰었다. 컴퓨터·전자 및 광학기기는 반도체를 중심으로 올랐다. 반도체 가격이 D램이나 플래시메모리 등 메모리 반도체가 인공지능(AI) 서버 투자 확대 등으로 공급 대비 초과 수요가 나타나면서 큰 폭 상승, 수입 물가에도 영향을 미쳤다는 설명이다. 자본재 및 소비재도 각각 전월 대비 1.3%, 1.7% 상승했다. 반면 원재료는 원유 등 광산품을 중심으로 전월 대비 0.6% 하락했다. 환율 효과를 제외한 계약통화 기준 지난달 수입 물가는 전월과 같은 수준으로 보합세를 나타냈다. 전년 동월 대비로는 4.0% 하락했다.

이달 역시 수입 물가 상승세가 이어질 것으로 전망된다. 수입 물가에 큰 영향을 주는 원·달러 환율과 국제유가의 이달 흐름을 보면, 원·달러 환율은 이달 들어 현재까지 전월 대비 1.5% 올랐고, 두바이유 역시 0.7% 정도 소폭 오른 상황이다. 수입 물가의 이런 상승세 지속은 소비자물가 상승 요인 중 하나다. 수입 물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다.

이문희 한은 경제통계1국 물가통계팀장은 "수입 물가가 올라가면 수입소비재 뿐 아니라 생산에 사용되는 수입 원자재나 중간재 등의 경로를 통해서 비용 측면에서 소비자물가상승 압력으로 작용할 수 있다"면서도 "다만 수입 물가가 소비자물가에 전가되는 시기나 폭은 기업이 비용 측면의 상승 요인을 가격에 언제 얼마나 반영할지에 따라 달라질 수 있어 지켜봐야 할 것"이라고 짚었다. 이는 수요, 경영 여건상의 판단, 정부의 물가 정책 등 다양한 요인에 따라 달라진다는 설명이다.

지난달 수출 물가는 원·달러 환율이 상승한 가운데 컴퓨터·전자 및 광학기기 등이 오르며 전월 대비 4.1% 상승했다. 전년 동월 대비로는 4.8% 올랐다. 품목별로는 농림수산품이 전월 대비 2.8% 상승했다. 공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기, 1차금속제품 등을 중심으로 전월 대비 4.1% 올랐다. 지난달 계약통화 기준 수출 물가는 전월 대비 2.0% 상승했다. 전년 동월 대비로는 0.1% 올랐다.

수출입 변동 상황을 보여주는 수출물량지수는 10월 지난해 같은 달 대비 1.0% 하락했다. 화학제품, 운송장비 등이 감소한 영향이다. 수출금액지수는 0.5% 하락했다. 같은 기간 수입물량지수는 1차금속제품, 광산품 등이 증가해 1.0% 올랐다. 수입금액지수는 2.4% 하락했다.





10월 순상품교역조건지수는 수출가격(0.5%)이 올랐지만 수입가격(-3.3%)은 내려 3.9% 상승했다. 소득교역조건지수는 수출물량지수(-1.0%)가 하락했으나 순상품교역조건지수(3.9%)가 상승하면서 2.9% 뛰었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

