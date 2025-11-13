한전, 3분기 영업익 5.6조…전년比 66.4%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기 판매 수익 증가·연료비 감소가 실적 견인

한국전력공사는 올해 3분기 연결 기준으로 매출 27조5724억원, 영업이익 5조6519억원을 기록했다고 13일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 5.62%, 영업이익은 66.4% 증가했다. 특히 영업이익은 2016년 3분기(4조4242억원) 이후 8년 만에 최대치다. 당기순이익은 3조7900억원으로 101.6% 늘었다.

3분기 누적 기준 실적도 개선세가 뚜렷하다. 매출은 73조7465억원(전년 대비 5.5%↑), 영업이익은 11조5414억원(94.1%↑), 당기순이익은 7조3281억원(182.9%↑)을 기록했다. 같은 기간 영업비용은 62조2051억원으로 2.7% 감소했다. 2023년 3분기 이후 9개 분기 연속 영업흑자다.

실적 개선의 배경으로는 연료가격 안정, 요금 조정 등이 꼽힌다. 전기 판매 수익은 판매량이 0.4% 증가하고 판매단가가 5.5% 오르면서 총 3조9037억원 늘었다. 원전 이용률이 81.7%에서 86.5%로 높아지며 원전 발전량이 증가했고, 이에 따라 자회사 석탄·LNG 발전량은 줄어 연료비가 2조8151억원 감소했다. 민간발전사 구입전력비도 2130억원 줄었다.

다만 감가상각비 증가 등으로 기타 영업비용은 1조3091억원 늘었다. 그럼에도 한전과 전력그룹사는 재정건전화 계획에 따라 3분기까지 총 3조5000억원 규모의 비용 절감을 이뤘다고 밝혔다. 한전은 전력설비 점검 기준 효율화, 긴축예산 운영, 일부 투자사업 조정 등을 통해 1조6000억원을 줄였고, 전력그룹사는 예산·사업 심의 강화와 출자회사 재무개선 등을 통해 1조9000억원을 절감했다.

한전 별도 기준 3분기 누적 실적은 매출 72조4684억원, 영업이익 5조5360억원으로 집계됐다. 영업이익은 전년 대비 1300% 증가했다. 그러나 2021~2023년 연료비 급등으로 발생한 누적 영업적자 47조8000억원 가운데 39조1000억원은 여전히 남아 있다.





재무 부담도 여전하다. 한전의 부채 규모는 118조6000억원, 부채비율은 490%에 달한다. 차입금 잔액은 86조1000억원으로 하루 이자비용만 73억원 수준이다. 한전은 최근 개선된 실적을 차입금 상환과 이자 지급, 필수 전력설비 투자에 우선 활용하고 있다고 설명했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

