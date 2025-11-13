한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합

외국인, 코스피·코스닥 모두 매도세
수능일 장 개장·마감 1시간씩 늦춰져
2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 진행 중인 13일 한국 증시가 장 초반 혼조세다. 수능일인 이날 국내 주식시장은 평소보다 1시간 늦은 오전 10시부터 거래가 시작됐고, 정규 장 마감 시간도 오후 4시30분으로 늦춰진다.
13일 오전 10시32분 기준 코스피지수는 전날 대비 6.23포인트(0.15%) 오른 4156.62에 거래되고 있다. 이날 지수는 22.82포인트(0.55%) 내린 4127.57로 출발했으며, 이후 반등해 강보합권에 머무르고 있다. 외국인이 579억원어치, 기관이 1350억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 2034억원어치를 순매수 중이다.
시가총액 상위 종목 중에선 셀트리온(6.89%), 두산에너빌리티(1.79%), HD현대일렉트릭(1.30%), HD현대중공업(1.12%) 등이 상승했다. 반면 삼성물산(-1.97%), SK스퀘어(-1.40%), 신한지주(-0.98%), 한국전력(-0.84%), LG에너지솔루션(-0.63%) 등은 하락세다.
업종별로 보면 오락문화(2.93%), 제약(2.17%), 섬유·의류(1.10%), 음식료담배(0.83%), 화학(0.73%) 등 업종이 상승했다. 반면 보험(-0.71%), 유통(-0.59%), 전기가스(-0.46%) 등 일부 업종은 하락세를 나타냈다.
같은 시간 코스닥지수는 전날 대비 3.05포인트(0.34%) 오른 909.56을 기록했다. 이날 지수는 2.15포인트(0.24%) 내린 904.36으로 출발한 뒤 강보합세를 이어가고 있다. 외국인이 1713억원어치를 순매도했다. 반면 개인이 1721억원어치, 기관이 307억원어치를 각각 순매수 중이다.
시가총액 상위 종목 중에선 에이비엘바이오(27.07%)의 상승세가 두드러졌다. 3조8000억원에 가까운 기술이전 계약을 체결했다는 소식에 연이틀 강세다. 이외에도 파마리서치(5.64%), 셀트리온제약(4.17%), 클래시스(4.23%), 휴젤(2.67%), 이오테크닉스(1.75%), 코오롱티슈진(1.37%) 등이 상승했다. 반면 원익IPS(-2.57%), 보로노이(-2.01%), 리가켐바이오(-2.17%), 에코프로(-1.50%), 알테오젠(-1.46%), 리노공업(-1.23%), 펩트론(-1.19%) 등은 하락세를 나타냈다.
한편 12일(현지시간) 미국 뉴욕 증시 3대 지수는 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지) 해제 기대감과 인공지능(AI) 기술주 고평가 우려가 교차하며 혼조 마감했다. 미 상·하원 양원에서 임시예산안이 모두 통과되면서, 현재 도널드 트럼프 미국 대통령의 서명만 남아 사실상 종료를 앞둔 상황이다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
