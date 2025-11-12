與 "불법 당원 모집 의혹 현직 군수 등 3명 징계 요청…경종 울릴 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조승래 "필요하다면 수사의뢰·고발 조치"

더불어민주당이 내년 치러지는 6·3 지방선거를 앞두고 불법 당원 모집 의혹을 받거나 전적이 있는 현직 군수와 군수 입후보 예정자, 광역 의원 출마 예정자 등에 대한 중징계를 요청하기로 했다.

조승래 민주당 사무총장은 12일 국회에서 기자들과 만나 "오늘 최고위원회의에서 불법 당원 모집과 관련된 관계자 3인에 대해 징계 절차에 들어갈 것을 정청래 대표가 윤리심판원에 요청했다"고 밝혔다. 정 대표가 이들 3명에 대해 제명을 포함한 중징계를 내려달라고 윤리심판원에 요청했다고 조 사무총장은 부연했다.

윤리심판원이 징계 절차에 돌입하는 3명은 모두 전남도당 소속 현직 군수와 군수 입후보 예정자, 광역 의원 출마 예정자다. 이들은 출마 예정자의 사업장 주변에 허위 주소로 입당시키거나, 징계를 피하려는 목적으로 꼬리 자르기를 시도한 것으로 알려졌다.

조 사무총장은 "이번 중징계는 불법 당원모집 등 위법행위에 대해 강력한 경종을 울릴 것이라고 확신한다"며 "불법 당원 모집과 관련된 혐의가 확인된 후보자에 대해서는 지위고하를 막론하고 윤리심판원에 중징계를 요청할 것이고, 필요하다면 사법기관에 수사 의뢰, 고발을 통한 법적 조치를 취할 수 있다"고 거듭 경고했다.

최근 민주당은 김경 서울시 의원의 최근 종교단체 입당 동원 의혹에 대해 조사하는 과정에서 유사한 당헌·당규 위반 사례가 확인되자 전반적인 검증에 나선 바 있다.

조 사무총장은 "지난 10일부터 내년 지방선거에 대비해 당원 정보를 명확히 하기 위한 당원 데이터베이스(DB) 정리 사업을 진행 중"이라며 "거주지 중복, 휴대전화 중복, 당비 대납자를 추출했고 5만4000명의 중복 의심 데이터 중 4만6000건 정도의 의심 사례를 확인했다"고 했다.

이어 "이 문제를 점검하기 위해 현재 콜센터를 운영해서 관련 대상자에 연락해 사실 여부를 확인하는 과정에 있다"며 "자료를 증빙하지 못한 대상자에 대해서는 당원자격심사위원회를 열어 당내 선거권 제한 조치를 했다. 이 콜센터는 3주 동안 운영될 것"이라고 설명했다.





민주당은 당원 주권 시대 구현을 위해 대의원·권리당원이 동등하게 1인 1표를 행사하는 정 대표의 공약과 관련한 의견을 모으기로 했다. 현재 대의원 1표는 권리당원 약 17표 해당하는 가중치를 가지는데 정 대표는 지난 전당대회 당대표 선거 때 현행 제도를 고쳐 모든 당원이 똑같이 한 표를 행사하도록 하겠다고 공약한 바 있다. 또한 내년 지방선거 공천 규칙 확정 작업도 오는 26일 중앙위원회 등을 통해 마무리할 방침이다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

