광주 북구의회 기대서 의원, 임동 주민총회서 감사패 받아

광주 북구의회 기대서 의원이 임동 주민들로부터 감사패를 받았다.

기대서 광주 북구의원.

지난 1일 열린 '2025 임동 주민총회'에서 주민들은 기대서 의원에게 감사패를 전달했다. '임동 야구마을 만들기 축제'의 성공적 개최와 지역 현안 해결, 주민자치 발전을 위한 꾸준한 노력을 높이 평가한 것이다.

기 의원은 북구 내 주거환경 개선과 공동체 프로그램 지원 등 실질적인 변화를 이끌기 위해 주민들과 꾸준히 소통해 왔다. 특히 야구마을 만들기 축제가 주민 주도형 지역축제로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않았다.

기 의원은 "이 감사패는 주민을 위해 더 성실히 일하라는 격려로 생각한다"며 "앞으로도 주민의 목소리를 의정활동에 충실히 반영하고, 북구 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편 기 의원은 전남·일신방직 부지 철거 공사 비산먼지 피해 대응, 공동주택 하자 분쟁 제도 개선 연구회 운영, 청년·어르신 복지 증진 등 다양한 지역 현안 해결 활동을 이어가고 있다.





