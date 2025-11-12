“한국에서 연구하세요"‥한·미 연구교류 협력 간담회 美서 열려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 뉴욕서 한·미 연구 교류·협력 간담회 열려

미 전역 순회 개최

과학기술정보통신부가 미국 과학기술 및 인공지능(AI)인재 유치를 위한 로드쇼에 나섰다.

과기정통부는 12일, 오는 14일부터 12월 16일까지 미국 주요 도시와 연구중심 대학, 혁신기업을 순회하며 '한·미 연구 교류·협력 간담회(Korea, a more attractive destination)'를 연다고 발표했다. AI, 반도체, 바이오, 우주 등 미래산업 핵심 분야의 세계 인재를 한국과 연결하기 위한 본격적인 현지 행보다.

이번 간담회는 글로벌 기술 패권 경쟁 속에 각국이 첨단인재 확보에 나서는 상황에서, 산·학·연이 공동으로 해외 우수 연구자와 혁신 인재를 유치하고 협력 네트워크를 확장하기 위해 추진됐다.

행사는 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단이 주관하고, 4대 과기원·포스텍·출연연·KOTRA 등 15개 이상 기관이 참여한다. 참가자들은 정부 연구자 지원정책 설명, 기관별 맞춤 상담, 채용 연계 네트워킹 등 실질적 협력 기회를 얻는다.

과기정통부는 이미 지난 10월에도 보스턴과 샌프란시스코에서 설명을 개최했다. 11월에는 뉴욕(14일), 피츠버그(15일), 애틀랜타(17일)에 열린다. 12월에도 시카고를 중심으로 일리노이대, 퍼듀대 등 연구 중심 대학을 직접 찾아가는 '온캠퍼스 로드쇼(On-Campus Roadshow)' 방식을 도입해 현장 접점을 넓힌다. 12월 이후에도 실리콘밸리와 텍사스주 오스틴 등 혁신기업 거점으로 확대해 기업과의 연계도 강화한다.





과기정통부는 한국을 R&D 투자국이 아니라, 연구와 일하기 좋은 나라로 알리겠다는 입장이다. 배경훈 과기부총리 겸 과기정통부 장관은 "이번 순회는 기술 강국을 넘어 인재 강국으로 가는 첫걸음"이라며 "대한민국이 세계 연구자에게 매력적인 목적지가 되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





