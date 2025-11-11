광주 서구 '치매전문 자원봉사단' 성과공유회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서구기억해온단…"치매 친화적 환경 조성"

광주광역시 서구가 11일 서구청 들불홀에서 치매전문 자원봉사단 '서구기억해온단'의 성과공유회를 열고 발전 방향을 논의했다.

김이강 광주 서구청장이 11일 서구청 들불홀에서 열린 ‘치매전문 자원봉사단 성과공유회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

서구기억해온단은 지난해 5월 치매안심마을(상무2·풍암·금호1동) 주민 60명으로 구성된 치매 전문 자원봉사단으로 치매 예방 활동, 인식 개선, 고위험군 발굴 등 치매 친화적 환경 조성에 앞장서고 있다.

특히 단원들은 5인 1조로 나눠 경로당, 치매안심공원 등을 주기적으로 방문해 치매 예방 체조와 교구 등을 활용한 프로그램을 운영하며 어르신들의 인지 건강을 체계적으로 관리하고 있다.

또 인지정서지원전문가 1급 과정과 직무역량 강화교육 등을 이수하며 전문성을 갖췄다.

이날 공유회에서는 영상 시청, 발표 등을 통한 활동성과 공유와 함께 김이강 서구청장의 특강도 진행됐다. 김 청장은 '당신이 있어 행복합니다'를 주제로 단원들과 함께 자원봉사의 의미를 되새기고 공동체 가치에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

이어진 토의 시간에서는 ▲활동 지역 및 역할 확대 ▲치매 예방 콘텐츠 다양화 ▲단원 역량 강화 등을 논의하며 발전 방향을 모색했다.

김이강 서구청장은 "서구기억해온단의 헌신이 치매 걱정 없는 따뜻한 마을을 만드는 데 큰 힘이 되고 있다"며 "앞으로도 주민이 함께 참여하고 공감할 수 있는 치매 친화적 환경 조성을 적극 지원하겠다"고 말했다.





한편, 서구기억해온단은 지난 9월 열린 '치매극복의 날 기념식'에서 치매 친화적 지역사회 조성에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다.





호남취재본부 신동호 기자

