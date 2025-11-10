고창군 '삼성전자 스마트허브단지' 착공식 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고창군신활력산업단지에 건립…3,500억 규모

전북 고창군은 10일 고창신활력산업단지에 삼성전자 스마트허브단지(물류센터) 착공식을 개최하며 사업의 본격적인 추진을 알렸다고 밝혔다.

고창군이 10일 고창군 고수면 고창신활력산업단지에 삼성전자 스마트허브단지(물류센터) 착공식을 열었다. 고창군 제공

이날 착공식에는 심덕섭 군수, 김관영 전북도지사, 조민규 고창군의회 군의장 및 군의원, 동부건설 허상희 부회장, 무영건축 송도근 사장, 한미글로벌 김용식 사장, 삼성전자 임원급 관계자 등 약 1,000여명이 참석했다.

고창군 출신 안규백 국방부 장관도 영상을 통해 "이번 사업은 고창의 새로운 도약을 여는 뜻깊은 투자이자, 전북 산업의 미래를 밝혀줄 큰 전환점이 될 것으로 기대된다"고 전했다.

삼성전자 스마트허브단지는 고창군신활력산업단지 18만1625㎡(축구장 25개 규모) 부지에 건립되며, 자동화 기술과 친환경 설비가 결합된 첨단 물류센터로 조성된다.

오는 2027년 완공을 목표로, 완공 후에는 500여 명의 직·간접 고용과 전북 서남권 산업 생태계 활성화가 기대된다.

삼성전자는 이번 투자를 통해 남부지역의 원활한 물류·유통체계 구축을 목표로 호남권 대규모의 첨단 물류센터를 건립할 예정이다. 당초 고창군과의 투자협약 당시 3,000억원 규모로 계획됐으나, 실시설계를 맡은 무영건축의 최종 설계와 시공사인 동부건설의 시공 확정 과정에서 총사업비 3,500억원 규모로 확대됐다.

특히 삼성전자가 계획하는 고창 스마트허브단지는 자동화를 기본으로 하고 있는데, 각 장비의 연동이나 유지보수 등이 중요한 포인트다. 자연스럽게 로봇, 컨베이어 등 자동화 장비 기업들의 연쇄 투자와 이전까지 기대되고 있다.

공사기간 시공사와 협력업체를 통한 '고창 관내 소비 확대'도 기대되고 있다. 수백명에 달하는 건설 인력과 장비, 협력업체 근로자들이 고창 관내 숙박시설·식당·주유소 등 지역 업체를 이용하도록 권장하고 있다.

지역에서 벌어들인 돈이 다시 지역 안에서 순환되는 선순환 구조를 만들어 지역경제에 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 예상된다. 군은 이번 삼성전자 스마트허브단지 착공을 시작으로, 민선 8기 고창군 투자유치 기업들의 본격적인 사업투자가 진행될 예정이다.

앞서 지난 2월 신활력산단 분양계약을 체결한 ㈜지텍은 경기도 화성시에 본사를 두고 있고 전력반도체 웨이퍼 소재 등을 생산하며 관련 특허를 다수 보유한 기업이다.

㈜지텍은 고창신활력산업단지에 3만9010㎡(1만1800평)에 내년 상반기부터 210억원 규모를 투자할 예정이다. 식품원료 제조업체인 ㈜에스비푸드도 10월 사업장 리모델링 공사에 착수해 연말 설비구축 완료를 목표로 하고 있다.

㈜에스비푸드는 당초 운영 효율이 떨어져 지역의 애물단지로 전락했던 고추종합유통센터를 매입해 지역경제를 활성화하고, 일자리 창출의 역할을 할 수 있는 식품기업으로 주목받고 있다.

에너지저장장치 소재 기업인 ㈜손오공머티리얼즈는 오는 2027년까지 고창신활력산업단지 9만8418.1㎡(2만9711평)에 1630억원을 투자, 160여명의 고용과 연간 2만5,000t의 탄산리튬 생산을 계획하고 있다.

심덕섭 군수는 "삼성전자의 전북 첫 투자이자 3,500억원 규모의 대형 프로젝트가 고창에서 본격적으로 시작됐다"며 "앞으로 현장의 어려움을 세심히 살피고 문제 해결에 최선을 다할 것이며, 오늘의 착공이 고창의 미래를 여는 마중물이 되길 바란다"고 말했다.





이어 "지역과 기업이 함께 만들어갈 새로운 변화와 도약에 따뜻한 관심과 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

