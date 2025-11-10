사학연금, '2025년 이사회-ESG경영위원회 합동 워크숍' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사립학교교직원연금공단(사학연금)은 지난 6~7일 전남 나주시, 장성군 일대에서 '이사회-ESG경영위원회 합동 워크숍'을 개최했다고 10일 밝혔다. 이번 워크숍은 사학연금의 경영개선 성과를 점검하고, 이사회와 ESG경영위원회 간 교류의 장을 마련함으로써 공단의 지속가능경영 기반을 공고히 하기 위해 마련됐다.

사학연금 2025년 '이사회-ESG경영위원회 합동 워크숍'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사학연금

이번 워크숍에는 송하중 사학연금 이사장을 비롯해 내부 임원, 비상임이사, ESG경영위원회 위원 등이 참석했다. 워크숍은 ▲ESG(환경·사회·지배구조) 경영 추진성과 점검 ▲경영개선사항 공유 ▲2025 독서경영 성과 보고 ▲지속가능경영보고서 발간 내역 공유와 함께 지속가능 경영체계 확립을 위한 현안 토론회 순으로 진행됐다.

송 이사장은" 지속가능경영을 중심으로 주요 이해관계자와의 소통을 활성화하여 국민 신뢰도 제고를 위해 노력하겠다"며 "공단의 주요 의결 기구인 이사회와 ESG경영위원회가 의사결정 과정에서 안건의 공유와 협력을 통해 함께 만드는 지속가능 경영을 이어가겠다"고 말했다.





사학연금은 앞으로도 투명한 ESG경영체계와 혁신적 거버넌스 실현을 위해 실질적 소통, 협업 기반의 조직문화를 확산하며, 사회적 책임을 다하는 공공기관으로서의 위상을 공고히 할 계획이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

