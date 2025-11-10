서울시민 75% '아리수' 마신다… '수돗물=먹는 물'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시, 서울시민 1000명 대상 조사

가정 안팎에서 수돗물 음용 확대 추세

수질만족도 82.2%… 신뢰 높아져

서울시민 75%가 아리수를 마시는 것으로 나타났다. 아리수에 대한 만족도와 인식에 긍정적인 변화가 나타나며 수돗물을 '먹는 물'로 이용하는 시민이 늘어난 결과다.

서울시는 서울시민 1000명을 대상으로 실시한 '2025년 서울시민 먹는 물 소비패턴 조사' 결과, 수돗물을 '먹는 물'로 이용하는 시민은 75%로 지난해보다 5.4%p 증가했다고 10일 밝혔다.

서울시 조사 결과, 서울시민 75%는 수돗물을 '먹는 물'로 이용하고 있었다. 사진은 야외 음수대에서 아이들이 아리수를 마시는 모습. 아시아경제

이번 조사는 서울시가 여론조사기관 한국리서치에 의뢰해 지난 8월 13일부터 19일까지 만 18세 이상 서울시민 1000명을 대상으로 온라인 설문 방식으로 진행됐다. 조사는 수돗물 음용 현황, 인식, 만족도 등 6개 주제를 중심으로 가정 안팎의 음용 비율을 포함한 '서울형 수돗물 음용률 기준'을 적용해 이뤄졌다.

환경부에서 3년마다 '수돗물 먹는 실태조사'를 실시하며 '가정에서 수돗물을 그대로 또는 끓여서 마시는 비율'을 기준으로 음용률을 산정하고 있다. 하지만 조사 범위가 가정으로 제한돼 시민들의 실제 이용 행태를 충분히 반영하기 어렵다는 점에서 시는 지난해 전문가 자문과 시민 토론회를 거쳐 집 안과 밖에서의 음용을 포함하는 '서울형 수돗물 먹는 비율' 기준을 새로 마련했다.

조사 결과, 수돗물을 '먹는 물'로 이용한다는 응답은 75%로, 지난해(69.6%)보다 5.4%p 늘었다. 서울시민 10명 중 7명 이상이 수돗물을 마시고 있는 셈으로, 수돗물 음용 문화가 일상 속에서 점차 정착되고 있는 것으로 풀이된다. 수돗물을 마신다고 응답한 75%는 가정 내 음용률 56.3%와 집밖(가정 내 음용자 제외) 음용률 18.7%를 합산한 수치다.

특히 가정 내 수돗물 이용 증가가 전체 음용률 상승의 주된 요인으로 분석됐다. 가정 내 음용률은 56.3%로 전년(49.6%)보다 6.7%p 늘었으며, 차·커피(63.7%)나 밥·음식 조리(63.9%) 등 간접 음용 응답도 높게 나타났다.

주요 이용 장소는 '공원·운동장·운동시설'(27.5%), '길거리·둘레길·산책로'(20.3%) 순으로, 수돗물 음용이 가정에 머무르지 않고 생활 공간 전반으로 확산하고 있음을 보여준다.

서울시민의 수돗물 음용률은 세계 주요 도시와 비교해도 높은 수준을 보였다. 각 국가의 조사 방식을 동일하게 적용해 비교한 결과, 미국식 기준으로는 서울 80.8%, 미국 65%였으며, 프랑스 파리 기준으로는 서울 81.2%, 파리 83%로 비슷한 수준이었다.

또한 서울시민 10명 중 8명(79.9%)은 수돗물에 전반적으로 만족하는 것으로 조사됐다. 수질 만족도는 82.2%로 지난해보다 4%p 상승했다. 음용·조리 목적의 만족도는 91.6%, 생활용수로서의 만족도는 94.2%로 나타났다. 아울러 아리수가 서울을 대표하는 수돗물 브랜드로서 품질과 공공성 측면에서 시민 신뢰를 더욱 높이고 있는 것으로 나타났다. 서울시민 10명 중 7명 이상이 아리수를 '세계 최고 수준의 수돗물(73.1%)'이자 '시민 모두가 지켜야 할 공공자산(79.9%)'에 공감하는 반응을 보였다.





이회승 서울아리수본부장은 "시민의 이용 행태를 반영한 '서울형 음용률 기준'을 바탕으로, 앞으로도 과학적 수질관리와 정보공개를 강화해 누구나 안심하고 수돗물을 마실 수 있는 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.





