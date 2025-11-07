매주 금요일 식당가로 나서는 세종시 공무원 왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'민생 온기 확산의 날' 직원 중심 지역상권 활성화

세종특별자치시청사 /사진= 김기완 기자

매주 금요일마다 지역경제 활성화에 앞장서는 특별한 소비 촉진 운동을 펼친다.

7일 세종시에 따르면 이날부터 매주 금요일을 '일할 맛 나는 근무환경' 혁신 방안으로 '민생 온기 확산의 날'을 운영한다고 밝혔다.

민생 온기 확산의 날은 공무원들이 솔선수범해 경기 침체 속 지역 상권 소비를 촉진하면서 공직자의 사회적 책임을 다하기 위해 마련됐다는 것이 관계자 설명이다. 시는 매주 금요일마다 직원들의 자율성을 기반으로 지역 상권 소비 활동을 장려한다.

우선 민생 온기 확산의 날에는 부서장 재량으로 공무원 품위유지와 복무규정을 준수하는 범위 내에서 가볍고 편한 자율복을 착용하고, 유연근무제를 활용한 효율적인 근무를 권장할 방침이다.

또 매주 네 번째 금요일마다 추진 중인 '대중교통의 날'을 확대해 매주 금요일에 자가용 탑승을 자제하도록 하고 대중교통 이용을 유도한다. 지역 상권 활성화 차원에서 매주 금요일 구내식당 휴무를 지속하면서 직원들의 외식 문화를 적극적으로 장려하기로 했다.





최민호 시장은 "지역 경제가 어려운 상황에서 지역 소상공인을 위한 지역 상권 소비 촉진이 절실하다"며 "민생 온기 확산의 날을 계기로 공무원들이 적극적으로 동참해 지역 경제 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



