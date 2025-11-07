광진구, 청년안심주택 ‘아차산역 백악관타워’…7~11일 청약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 261세대, 아차산역 도보 1분 초역세권

서울 광진구(구청장 김경호)는 청년층의 주거 불안을 해소하기 위한 청년안심주택 ‘아차산역 백악관타워’의 입주가 올 12월부터 본격적으로 시작된다고 7일 밝혔다.

아차산역 백악관타워 조감도. 광진구 제공.

아차산역 백악관타워는 서울시의 청년안심주택 사업을 통해 공급된 단지로, 공공임대 101세대와 공공지원민간임대 160세대 등 총 261세대 규모다. 청년과 신혼부부에게 합리적인 임대료와 쾌적한 주거환경을 제공해 지역 내 주거 안정을 도모할 것으로 기대된다.

특히 지하철 5호선 아차산역에서 도보 1분 거리에 위치한 초역세권 단지로 교통 접근성이 우수하다. 이를 통해 청년들의 생활 편의와 삶의 질 향상에도 기여할 전망이다.

입주민을 위한 공동체 공간도 다양하게 마련됐다. 2층에는 작은 도서관과 열린 유아방이, 16층에는 전망이 탁 트인 책카페와 공유주방, 다목적실 등이 조성돼 청년 소통의 장으로 활용될 예정이다. 청약은 11월 7일부터 11일까지 진행되며, 공식 누리집을 통해 접수할 수 있다.

김경호 광진구청장은 “청년들의 안정된 주거는 곧 지역의 활력으로 이어진다”며 “우수한 입지와 수준 높은 공공시설을 통해 광진의 청년들이 일과 삶의 균형을 이루고 꿈을 펼치는 데 든든한 버팀목되길 바란다”고 말했다.





청년안심주택 관련 자세한 사항은 서울시 공동체주택 누리집에서 확인할 수 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

