이천 설봉공원에서 15~16일 '도농교류 직거래 장터' 개최

경기도 이천시는 오는 15~16일 이틀간 설봉공원 제1주차장 일원에서 '2025년 이천 도농 교류 직거래 장터'를 개최한다.

시가 올해 처음 마련한 이번 행사는 지역 농가와 농촌체험마을이 직접 생산한 우수 농산물과 가공품을 판매·홍보하여 농가 소득을 높이고, 도시와 농촌이 함께하는 상생 협력의 장을 만들기 위해 기획됐다.

장터에는 이천나드리 회원 농가 및 관내 농촌체험마을 농가들이 참여해 이천쌀, 제철 과일, 가공식품 등 다양한 농특산물 직거래 부스를 운영할 예정이다.

행사를 주관하는 이천나드리는 2016년 이천시의 도농교류센터로 지정돼 이천의 농촌체험관광과 도농 교류 활성화 활동을 벌이고 있는 단체다.





김경희 이천시장은 "이천의 풍부한 농촌자원과 체험관광 콘텐츠를 연계해 지역 농가의 자립 기반을 강화하고, 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 도농 교류의 장을 확대해 나가겠다"고 말했다.





