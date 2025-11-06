네이버서 검색·쇼핑하면 '에이전트 N'이 도와준다…피지컬 AI로 산업 AX도(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온서비스 AI 고도화한 '에이전트 N' 공개

내년 상반기 쇼핑 에이전트·검색 'AI 탭' 출시

소버린 AI 2.0 전략 공개…산업 특화 AI 생태계 구축

"AI 3대 강국 도약 기여할 것"

이달 말부터 네이버 사옥서 휴머노이드 운영

#20대 남성 직장인 A씨는 최근 취미로 시작한 러닝용품을 구매하기 위해 네이버플러스 스토어에 접속했다. 페이지 메인에 떠 있는 챗봇 형태의 '쇼핑 에이전트'에 러닝복을 추천해달라고 하자 A씨에게 어울리는 러닝복들이 추천됐다. 에이전트는 A씨의 검색 기록과 과거 구매 이력, 최근 본 상품, A씨가 입력한 체형 정보 등의 정보를 분석해 제품을 추천했다. 에이전트와의 대화를 통해 제품별 가격을 비교하거나 다른 디자인의 러닝복을 추천받는 것도 가능했다. 구매할 상품을 고른 A씨가 상품을 결제해달라고 요청하자 네이버페이를 통해 제품 결제까지 한 번에 끝났다.

네이버가 주요 서비스 전반에 인공지능(AI) 에이전트를 본격 도입한다. 서비스에 AI를 접목하던 기존 전략에서 나아가 사용자의 행동을 예측하고 실제 실행까지 나설 수 있는 '에이전틱 AI'가 네이버 서비스 전반에 적용된다. 여기에 피지컬 AI를 통해 반도체·자동차 등 제조산업의 AI전환(AX) 경쟁력을 높이기 위한 전략 역시 공개했다.

최수연 네이버 대표가 6일 오전 서울 강남구 코엑스에서 개최된 네이버의 연례 콘퍼런스 '단25(DAN25)'에서 기조연설을 하고 있다. 네이버 제공

AD

최수연 네이버 대표는 6일 오전 서울 강남구 코엑스에서 개최된 네이버의 통합 콘퍼런스 '단25(DAN 25)'에서 "그동안의 경험과 기술력을 바탕으로 쇼핑을 시작으로 검색, 광고 등 주요 서비스에 순차적으로 고도화된 에이전트를 본격 도입한다"고 밝혔다.

이날 키노트 세션의 오프닝을 맡은 최 대표는 "하나의 플랫폼에서 검색부터 실행까지 이어지는 경험이 가능한 플랫폼은 많지 않다"면서 "팀 네이버는 지난 1년간 독자적 기술력으로 검색, 쇼핑, 로컬, 금융 등 주요 서비스에 AI를 접목한 결과, 사용자 만족도가 증가하고 매출 성장을 견인하는 등 긍정적인 시그널을 얻었다"고 강조했다.

검색·쇼핑 등 서비스에 AI 에이전트 전면 도입…'에이전트 N' 공개

김범준 네이버 최고운영책임자(COO)가 6일 오전 서울 강남구 코엑스에서 개최된 네이버의 연례 콘퍼런스 '단25(DAN25)'에서 기조연설을 하고 있다. 네이버 제공

네이버는 이날 서비스 전반의 데이터와 기술 인프라를 하나로 합친 '에이전트 N'을 새롭게 공개했다. 에이전트 N은 사용자의 맥락을 이해하고 다음 행동을 예측·제안하며 실행까지 하는 구조로 실행된다. 네이버는 지난해부터 서비스 전반에 AI를 적용하는 '온서비스 AI' 전략을 통해 영역별 버티컬(전문) AI 역량을 고도화해왔다.

이를 기반으로 네이버는 내년 1분기 네이버플러스 스토어에 쇼핑 에이전트를 출시할 예정이다. 이어 2분기에는 통합검색에 AI 에이전트를 전면 적용한 'AI 탭'을 선보인다. 에이전트 N 프로젝트를 담당하는 김범준 네이버 최고운영책임자(COO)는 "쇼핑 에이전트는 실제 구매자와 예약자만 남길 수 있는 리뷰, 판매자와 직접 연결된 재고 데이터 등 신뢰도 높은 데이터 인프라를 구축했고 이를 분석하는 기술적 검증 체계도 갖췄다"고 설명했다.

최 대표는 "사용자는 어떤 검색어를 입력할지 고민하지 않고 에이전트 N과의 대화만으로 AI 에이전트가 사용자의 의도를 파악해 원하는 콘텐츠·상품·서비스로 연결하고 실제 행동까지 수행할 것"이라고 강조했다.

비즈니스용 AI 에이전트도 선보인다. 네이버는 내년부터 순차적으로 비즈니스 통합 에이전트 '에이전트 N 포 비즈니스'를 공개할 예정이다. 이종민 네이버 광고 사업부문장은 "네이버 비즈니스 에이전트는 쇼핑, 광고, 플레이스 등 모든 사업자를 위한 AI 솔루션"이라며 "그동안 분산돼있던 사업자 솔루션과 데이터를 하나로 통합해 사업자가 AI를 기반으로 비즈니스 환경을 분석하고 현황을 진단·개선하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다"고 말했다.

피지컬 AI 테스트베드 구축…이달 말부터 휴머노이드 투입

네이버의 데이터센터 각 세종. 네이버 제공

AI 생태계의 경쟁력을 위해 데이터센터와 그래픽처리장치(GPU) 등 인프라 투자 역시 확대한다. 우선 2026년까지 GPU에 1조원 이상을 투자한다. 여기에 네이버 사옥인 '1784'와 데이터센터 '각 세종'을 연결하는 피지컬 AI 테스트베드도 곧 운영된다.

최 대표는 "반도체, 자동차, 조선 등 한국 제조 핵심 산업의 경쟁력 위에 네이버가 갖춘 AI 소프트웨어 역량을 더해 대한민국 산업 전반의 AI 전환과 혁신을 가속할 것"이라며 "풀스택 AI 기술 역량을 바탕으로 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하는 데 기여하겠다"고 강조했다.

김유원 네이버클라우드 대표도 발표에 나서 산업 특화 AI와 글로벌 시장 확장 등 산업 AI 전략을 공개했다. 김 대표는 "AI는 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라"라며 "네이버는 자국의 언어와 데이터·산업 구조를 이해하는 기업으로 소버린 AI 2.0을 기반으로 산업별 버티컬 AI 모델을 구축하고 있다"고 강조했다.

김 대표는 "조선, 에너지, 바이오 등 주요 산업의 기업들과 협력해 제조 전 과정의 AI 활용을 고도화하는 동시에 기술을 사우디아라비아, 태국, 일본 등 글로벌 시장으로 확산해 소버린 AI 레퍼런스를 넓혀갈 것"이라고 말했다.

김유원 네이버클라우드 대표가 6일 오전 서울 강남구 코엑스에서 개최된 네이버의 연례 콘퍼런스 '단25(DAN25)'에서 기조연설을 하고 있다. 네이버 제공

네이버클라우드는 산업 현장에서 작동하는 피지컬 AI 기술로 산업 특화 AI 생태계를 구축하고 있다. 피지컬 AI는 물리적인 현실과 상호작용해 실제 현장에서 사람과 같이 능동적으로 행동할 수 있는 AI를 뜻한다. 네이버는 2016년부터 로봇과 자율주행 연구를 시작했고, 2021년에는 파운데이션 모델 기반의 피지컬 AI로 발전시켰다.

김 대표는 "기계가 공간을 인식하고 이해하며 스스로 판단하고 행동하는 기술이 피지컬 AI"라며 "네이버의 피지컬 AI는 현실 세계의 축적된 데이터와 클라우드 플랫폼, 온보드 AI(기기에 장착된 AI)라는 세 가지 요소가 선순환하며 진화하는 피지컬 AI를 만들고 있다"고 소개했다.

이날 김 대표는 인간과 유사한 형태로 이족 보행하는 휴머노이드 로봇 '미니노이드'를 공개할 예정이라고 밝혔다. 김 대표는 "1m 정도 크기의 휴머노이드를 준비하고 있다"면서 "이달 말부터 네이버 사옥 1784에서 돌아다니며 노동하는 휴머노이드를 볼 수 있을 것"이라고 말했다.





AD

한편, 최 대표는 사회공헌 프로그램인 '네이버 임팩트'에 대해 "AI 교육, 기술 등의 격차를 줄이고 중소사업자(SME)와 창작자, 로컬 사업자들이 AI를 통해 생산성을 높이고 글로벌 시장에 도전할 수 있도록 계속해서 지원할 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>