강원도의회, 강원개발공사에 '도민 신뢰 회복·갈등관리' 주문

수익성·공공성 조화 통한 도민 신뢰 회복 주문

고은리 행정복합타운 관련 갈등 조정 촉구

강원특별자치도의회 기획행정위원회(위원장 문관현)는 5일 강원개발공사를 대상으로 행정사무감사를 실시하며 최근 불거진 고은리 행정복합타운 문제와 관련해 도민 신뢰 회복과 갈등관리를 주문했다.

강원특별자치도의회가 5일 강원개발공사를 대상으로 행정사무감사를 진행하고 있다. 강원특별자치도의회 제공

박대현 의원(화천군)은 고은리 행정복합타운 구역 지정이 최종 반려된 이후 춘천시와 별도 협의가 있었는지 확인하며 4700세대 공동주택 반려 사유는 춘천시 도시기본계획상의 문제라고 지적했다.

또 법원·검찰청 부지 이전과 관련한 현재 입장을 질의하고 복합타운 지연에 따른 기관 간 협의를 적극 추진할 것을 주문했다.

김왕규 의원(양구군)은 도청 이전과 행정복합타운은 분리될 수 없는 사안으로 일관된 추진 방향을 주문하며 지역 기반시설 확충 대행사업과 관련해 수수료 규모와 22건에 달하는 사업의 안전관리 현황을 질의, 안전사고 예방 조치를 철저히 해줄 것을 요청했다.

김희철 의원(춘천시2)은 행안부 지방공기업 경영평가 점수가 개선되지 않은 점과 윤리경영·부채관리 부문의 낮은 평가를 언급하며 재무 건전성 확보 및 이자 절감 노력 강화를 요구했다.

아울러 공사가 제출한 계약 관련 자료에서 주소 및 공장 소재지 등이 사실과 다른 사례를 지적하며 기본적인 자료 검증 부실을 질타했다.

박윤미 의원(원주시2)은 우두동 도시개발사업과 관련해 타당성 검토 결과 '미흡'의 원인과 대책을 질의하며 경제성·정책성 확보 방안을 주문했다.

지광천 의원(평창군1)은 고은리 행정복합타운 구역 지정 반려가 "상당 기간 이후 예상되는 문제를 이유로 한 과도한 보완 요구"라고 지적하며 춘천시의 추측에 의한 보완요구가 지나치게 과도한 점을 지적했다.

최승순 의원(강릉시5)은 고은리 행정복합타운 조성과 관련해 춘천시의 구역 지정 제안 반려가 부당했다고 지적했다.





문관현 위원장(태백시2)은 "공사는 도의 대표 공기업으로서 공공성과 수익성을 조화시키며 도민이 신뢰할 수 있는 기관으로 자리매김해야 한다"며 "고은리 행정복합타운 도시개발사업과 관련해 발생하고 있는 관계 기관과의 갈등을 원만하게 조정하고 협력적 관계를 구축하는 데 노력해 달라"고 당부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

