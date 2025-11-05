IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드, 판매 채널 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 콴텍은 'IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드'의 판매 채널을 IBK기업은행으로 확대해 판매를 개시했다고 5일 밝혔다.

IBK기업은행을 이용하는 고객은 IBK기업은행 전국 지점과 IBK기업은행 아이원뱅크(i-ONE Bank) 앱을 통해 'IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드'를 만나볼 수 있다. 펀드 판매 채널은 기존 NH농협은행, 신한투자증권, 유진투자증권, NH투자증권, SK증권에 IBK기업은행을 추가해 총 6개 금융기관으로 늘어났다.

IBK기업은행과의 협력은 지난 10월 22일 퇴직연금 로보어드바이저 서비스 출시에 이어 두 번째 협력 사례다. IBK기업은행의 주요 고객층인 중소기업, 소상공인 및 그 임직원들에게 안정적인 노후 자산 증식 기회를 확대한다는 점에서 의미가 크다.

펀드의 위험등급이 지난 9월 24일 3등급(다소 높은 위험)에서 4등급(보통 위험)으로 변경했다. 판매 채널이 IBK기업은행으로 확대됨으로써 접근성을 높였다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 펀드는 4일 기준 3년 수익률 50.5%를 기록했다. 동일 유형인 해외자산배분 펀드 수익률 10분위 중 1분위에 해당하는 우수한 성과를 달성하고 있다.

IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드는 AI 콴텍의 자산배분 알고리즘을 통해 글로벌 시장에 상장된 ETF로 포트폴리오를 구성하며, 사전적 위험관리를 위한 Q-X 모듈 등을 기반으로 IBK자산운용이 포트폴리오를 운용한다는 특징을 가지고 있다.





AI 콴텍 관계자는 "IBK기업은행 고객들에게 우수한 성과의 펀드를 제공하게 되어 기쁘다"면서 "앞으로도 로보어드바이저 리딩 기업으로써 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

