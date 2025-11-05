박지원 "北김영남 대구 경북고 출신…내가 조문 특사가면 좋은 신호될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박지원 "北김영남과 10여차례 만나"

박지원 더불어민주당 의원이 사망한 김영남 전 북한 최고인민회의 상임위원장과의 인연을 강조하며 대북 특사를 자청했다.

박지원 더불어민주당 의원. 김현민 기자

박 의원은 5일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "김영남 상임위원장은 저와 특별한 인연이 있다"며 "약 10차례 만났다"고 밝혔다.

이어 "(김 위원장이) 2000년 6·15 남북정상회담 합의하면서 북한 특사와 남한 특사 박지원·송호경 간 4·8 합의서가 있다"며 "여기에 '남북정상이 상봉하고 회담한다'를 가지고 남한 측에서 '김대중 대통령, 김정일 국방위원장 상봉하고, 회담은 김영남 상임위원장하고 한다' 이렇게 해석해서 굉장히 말이 많았다"고 설명했다.

박 의원은 "김정일 위원장도, 김정은 위원장도 김 상임위원장을 '상임위원장님'이라 부르며 깍듯하게 대했다"며 "키가 훤칠하고 (태도도) 아주 유연하시다. 또 그분이 경북고등학교 출신이다. 대구 출신"이라고 했다.

다만 현재 북한과 소통이 단절돼 북한 측이 조문을 받아줄지 여부가 불투명한 상황이다. 박 의원은 "현재 남북 간에는 핫라인이 존재하지만 사실상 불통 상태"라며 "제가 알기로 국가정보원이 매일 오전 10시, 오후 5시에 전화를 하고, 신호는 가지만 북한이 받지 않는다"고 설명했다.

그는 또 "이것이 오늘의 남북 관계"라며 "과거 불통 시기에는 중국 라인을 통해 연락을 보내고 응답이 왔지만 지금은 그러한 것도 없는 것으로 안다"고 말했다.





아울러 박 의원은 "정동영 통일부 장관이 정부를 대표해 조의문을 발표했지만 북한에 전달되지 않았다"며 "그럼에도 제가 조문 특사로 가고 싶다는 의사표시한 것이 좋은 신호가 될 것"이라고 강조했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

