순창군, 17일까지 '군민의 배움, 함께의 빛展' 전시

군민사회교육 수강생 작품 100여점

전북 순창군이 오는 17일까지 옥천골미술관에서 군민사회교육 수강생 작품 '군민의 배움, 함께의 빛展' 전시를 연다.

순창군이 오는 17일까지 옥천골미술관에서 군민사회교육 수강생 작품 '군민의 배움, 함께의 빛展' 전시를 연다. 순창군 제공

5일 군에 따르면 군민사회교육은 군민 누구나 여가선용과 자기 계발을 위해 참여할 수 있는 열린 교육의 장으로, 군민들의 평생학습 기회를 확대하고 지역사회에 활력을 불어넣기 위해 운영되고 있다.

현재 생활 양재 및 광목자수 기술교육 2개, 서예, 도자기공예 등 취미 교육 9개 총 11개 강좌가 상·하반기로 나눠 운영되고 있으며, 이번 전시회는 수강생들이 1년 동안 쌓아온 배움의 열정과 노력을 한눈에 볼 수 있는 자리로 마련됐다.

이번 전시회에서는 ▲서예 ▲사군자 ▲생활 양재 ▲도자기공예 ▲광목자수 ▲미술 등 6개 강좌 수강생들의 작품 100여 점이 전시돼 각 작품은 군민 개개인의 삶의 이야기와 창의적 표현이 어우러져, 지역의 문화적 감수성과 공동체 정신을 느낄 수 있다.





최영일 군수는 "올해도 군민사회교육의 성과가 작품전시회를 통해 군민들과 공유하게 돼 매우 자랑스럽다"며 "군민사회교육이 단순한 배움을 넘어 군민이 함께 배우고 성장하며 지역사회에 활력을 불어넣는 소통의 장이 되길 바란다"고 말했다.





