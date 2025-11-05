익산시 '다이로움' 결제 매출액 446억 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민대축전·국화축제 등 연계…지역경제 '활력'

전북 익산시가 지난달 한 달 지역사랑상품권 '다이로움' 결제 매출액이 446억원을 기록했다.

이번 매출액 달성은 시·군 통합 30주년 기념 시민화합대축전의 일환으로 추진한 다양한 소비 촉진 정책과 축제 행사 등 대규모 행사를 집중 개최하고 이와 연계, 지역사랑상품권 '다이로움' 특별 혜택 행사를 진행한 결과다.

익산시가 지난달 한 달 지역사랑상품권 '다이로움' 결제 매출액이 446억원을 기록했다. 익산시 제공

AD

이는 전달인 9월(375억 원) 대비 71억원(19%), 지난 8월(310억원) 대비 136억원(44%) 증가한 수치로, 지역 내 소비 활성화 전략이 실제 매출로 이어진 사례다.

지난달 한 달 소비자 직접 구매를 통한 다이로움 발행액은 541억원으로, 전월(401억원) 대비 약 35% 급증했다. 여기에 지급형 발행액 10억원까지 더해지며 10월 총 발행액은 551억원으로, 올해 들어 가장 높은 수치를 나타냈다.

이러한 소비 활성화는 익산시가 시민화합대축전과 연계해 추진한 한시적 구매 혜택과도 연결된다. 시는 지난달 한 달간 다이로움 구매 한도를 월 100만원으로 상향하고, 인센티브율도 13%로 확대해 최대 13만원의 할인 혜택을 제공했다.

지난달 29일부터 이달 9일까지 '코리아 그랜드 세일' 기간 결제금액의 5%(60만원 한도)를 정책 수당으로 추가 지급하는 등 최대 28%까지 가능한 추가 혜택도 이어가며 다이로움 인기를 견인하고 있다.

'익산천만송이 국화축제'는 76만여 명, '마한문화대전'은 2만 3,000여 명의 방문객이 다녀갔으며, 반려동물축제, 돌문화축제, 보물찾기축제, 익산북페스티벌 등도 시민과 관광객의 발길을 끌며 지역 상권에 온기를 불어넣었다.

한편 올해 1월부터 10월까지 누적 다이로움 발행액은 3,767억 원에 이르며, 연말까지는 4,500억원 돌파가 무난할 것으로 전망된다. 이를 통해 위축된 내수 시장을 회복하고 소상공인의 매출 증대에도 실질적인 도움을 줄 것으로 기대를 모은다.





AD

시 관계자는 "지난달 한 달 동안 시민대축전과 국화축제를 중심으로 지역 전역에 활력이 돌았다"며 "다이로움과 연계한 소비진작책을 지속적으로 펼쳐, 시민이 체감하는 지역경제 회복을 실현하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>