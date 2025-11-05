중고나라 "앱 안심 전환 효과…거래 성사율 2.3배↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

거래 시간 2배 단축

중고나라는 '앱 안심 전환 정책' 시행 한 달 만에 거래 성사율이 2배 이상 증가했다고 5일 밝혔다.

중고나라는 지난 9월 이용자의 안전한 거래 환경 조성을 위해 상품 등록부터 결제·배송까지 모든 과정을 앱으로 일원화하는 '앱 안심 전환 정책'을 시행했다. 해당 정책 시행 이후 거래 안전성이 강화되면서 거래 활성화 측면에서도 긍정적인 변화가 확인됐다.

중고나라는 '앱 안심 전환 정책' 시행 한 달 만에 거래 성사율이 2배 이상 증가했다고 5일 밝혔다. 중고나라

중고나라가 지난달 22일을 기준으로 전후 한 달간의 데이터를 분석한 결과, 등록된 판매 상품 중 실제 거래까지 완료된 건의 비율인 거래 성사율이 약 2.3배 증가했고, 상품 등록 후 결제 완료까지의 평균 소요 기간은 절반 이상 단축된 것으로 나타났다. 앱 중심 환경에서 거래가 훨씬 더 빠르고 활발하게 이뤄지고 있는 것이다.

같은 기간 결제 건수와 결제액도 한 달 만에 각각 34%, 23% 상승하며 앱 전환 효과가 본격화되고 있는 것으로 분석됐다. 특히, 최근 배송비 통합 결제 기능, AI 상품 등록 기능 등 다양한 사용자 편의 기능이 개선된 점도 앱 거래를 가속화한 주요 요인으로 꼽힌다.

중고나라는 더 많은 이용자가 앱을 통해 만족스러운 거래 경험을 누릴 수 있도록 앱 전용 기능을 지속 고도화하는 한편, 매월 앱 내 '업데이트 리포트'를 발행해 이용자 의견을 반영한 서비스 개선과 소통 강화에도 적극적으로 나설 계획이다.





최인욱 중고나라 대표는 "앞으로도 이용자의 목소리를 바탕으로 거래 안전성과 편의성을 지속 강화해, 가장 신뢰받고 유용한 중고거래 앱으로 자리매김하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

