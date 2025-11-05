"K뷰티로 태국 MZ 공략"…신세계 하이퍼그라운드, 방콕서 팝업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 1월 30일까지 센트럴월드서 팝업 열어

태국 유통사와 협업, 브랜드 글로벌 진출 지원

신세계 하이퍼그라운드가 오는 6일부터 내년 1월 30일까지 방콕 최대 쇼핑몰인 '센트럴월드'에서 K뷰티 브랜드 15개를 한데 모은 팝업스토어를 연다고 5일 밝혔다. 이번 행사는 동남아 지역에서 급성장 중인 뷰티 시장을 겨냥해 한국의 트렌디한 감성을 담은 신진 브랜드를 현지 소비자에게 직접 소개하기 위해 마련됐다.

센트럴월드는 하루 평균 15만 명 이상이 찾는 방콕 대표 쇼핑 명소로, 해마다 글로벌 브랜드의 신제품 론칭과 연말 카운트다운 행사가 열리는 핵심 상권에 있다. 이번 행사는 크리스마스 시즌과 맞물려 더 많은 인파가 몰릴 것으로 기대된다.

이번 팝업에는 스킨케어부터 메이크업, 향수까지 다양한 카테고리의 15개 국내 K뷰티 브랜드가 참여한다. 스킨케어 브랜드 '메디필', '글로우', '브이티', '아이레시피', '아이소이', '유이크', '티히히'와 메이크업·향수 브랜드 '뮤드', '삐아', '코랄헤이즈', '키스', '투에이엔', '포렌코즈', '하우스포그', '스킷' 등이 이름을 올렸다.

참여 브랜드들은 국내는 물론 일본, 미국, 동남아 시장에서도 주목받는 신진 브랜드다. 태국 20·30세대가 선호하는 비건 원료, 자연주의 콘셉트와 트렌디한 색조 제품 등 최신 뷰티 트렌드를 반영했다. 신세계 하이퍼그라운드는 이번 팝업을 통해 얻은 현지 고객 반응을 바탕으로 내년에는 태국 대형 유통사와 협업을 확대 추진, 국내 신진 브랜드의 글로벌 진출을 적극적으로 지원할 계획이다.

이번 팝업은 단순한 화장품 판매 행사를 넘어 한국의 문화를 함께 즐길 수 있는 복합 콘텐츠 행사로 기획됐다. 특히 태국 MZ세대를 중심으로 뜨거운 K컬처 열풍을 이어가기 위해 다양한 볼거리와 체험 요소를 팝업 곳곳에 녹여냈다.

공간은 '트렌디 & 라이징 K뷰티'라는 주제에 맞춰 태극 문양과 한국적인 색감을 현대적으로 재해석한 인테리어로 꾸몄다. 한복에서 착안한 옥색, 홍색 계열의 컬러를 조화롭게 배치해 세련되고 활기찬 분위기를 자아낸다.

행사장에서는 윷놀이, 팽이 돌리기, 투호 등 한국 전통 놀이를 직접 체험할 수 있으며, 팝업 오픈을 기념해 7일에는 현지 인기 인플루언서 60여 명을 초청한 '오프닝 나잇'을 열어 한식 디저트와 전통 음료를 제공하는 케이터링 이벤트도 진행한다.

또한 행사 기간 중 '브랜드 위크 존'을 운영해 브랜드별로 K 아이돌 메이크업 시연, 룰렛 이벤트, 럭키드로우, 포토존 등 다양한 체험형 프로그램을 선보인다.





박상언 신세계백화점 뉴리테일담당 상무는 "올해 7~8월 프랑스 파리 쁘렝땅 백화점에서 진행한 K뷰티 팝업과 10월부터 일본 시부야 109에서 진행한 K-패션 팝업이 큰 호응을 얻은 데 이어, 이번에는 태국 중심 상권 방콕에서 K-뷰티를 통해 다시 한번 한국의 미를 알리게 됐다"며 "신세계 하이퍼그라운드는 앞으로도 글로벌 고객을 대상으로 K패션과 뷰티, 문화를 아우르는 'K라이프스타일 플랫폼'으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

