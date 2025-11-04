구미교육지원청, 교육감과 함께하는 '구미교육 소통대길 톡' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육 현장의 다양한 의견을 경북교육 정책에 반영

학교 현장 지원을 강화

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 31일 금요일 경운대학교 프라임 홀 에서구미 교육 가족 300여 명을 초청해 '2025 교육감과 함께하는 구미교육 소통대길 톡'을 개최했다.

이번 행사에는 도의회 의원, 경상북도교육청 연수원장, 경상북도교육청 구미도서관장, 관내 유·초·중·고등학교 교(원)장 대표, 학교 운영위원장협의회, 학부모회 협의회, 녹색어머니회, 구미학생안전자원봉사자회, 학부모자원봉사자회, 학생선도단, 학원연합회, 주민감사관, 교육계 원로, 교육 발전 특구 관계자 등이 참석했다.

이번 '2025 구미교육 소통대길 톡'은 디지털 AI를 활용해 즉각적 질문과 답변을 제공했으며 교육 현장의 다양한 의견을 경북교육 정책에 반영하고 학교 현장 지원을 강화하기 위한 값진 시간으로 채웠다.

교육감과 대화의 시간은 토론회 시작 전에 참석자들이 경북교육의 정책과 방향, 경북교육에 바라는 점, 교육 현안에 대해 현장에서 질문을 하고 즉석에서 교육감이 대답했다./김이환 기자

AD

주요 업무보고에서는 구미교육지원청의 학교 지원 실적, 업무 경감 실적, 교육 환경 개선 실적을 보고했다.

교육감과 대화의 시간은 토론회 시작 전에 참석자들이 경북교육의 정책과 방향, 경북교육에 바라는 점, 교육 현안에 대해 현장에서 질문을 하고 즉석에서 교육감이 대답하는 방식으로 진행됐다.

이를 통해 교육 현안에 대한 교육 가족들과 질의응답을 통해 다양한 의견을 수렴하고 경북교육의 나아갈 방향에 대해 함께 고민하고 토론하는 시간을 가졌다.





AD

민병도 교육장은 '이번 소통대길 톡 행사를 통해 현장의 다양한 목소리에 더 귀 기울이고, 더 촘촘히 지원할 수 있는 계기가 되었다 ' 고 소감을 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>