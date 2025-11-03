본문 바로가기
두 살 아들 앞에서 사망한 주부…26년 만에 드러난 범인에 日 '경악'

윤슬기기자

입력2025.11.03 11:03

수정2025.11.03 11:05

언어변환 숏뉴스
1999년 흉기에 찔려 숨진 32세 주부 사건
피해자 남편 고교 동창 체포

일본 나고야에서 발생한 장기 미제 살인 사건의 범인이 26년 만에 붙잡혔다. 일본 경찰은 현장에 남은 혈흔을 단서로 수천명을 추적한 끝에 용의자를 특정했다.



두 살 아들 앞에서 사망한 주부…26년 만에 드러난 범인에 日 '경악' 타카바 나미코의 가족사진. 나고야TV 보도 화면
2일 일본 니혼자이게이신문(닛케이) 등은 "1999년 일본 나고야시 니시구의 한 아파트에서 주부 타카바 나미코(당시 32세)씨가 살해된 사건과 관련해 경찰이 수년간의 재수사 끝에 용의자 야스후쿠 쿠미코(69)를 체포했다"고 보도했다.


나미코는 1999년 11월13일 오후 아파트 복도에서 흉기에 찔린 채 발견됐다. 그는 목을 여러 차례 흉기에 찔려 과다출혈로 사망한 것으로 조사됐다. 사건 현장에는 2세 아들 고헤이가 있었지만 다치지 않았다. 남편인 타카바 사토루(69)는 사건 당시 외출 중이었다.


경찰은 현관에 남겨진 혈흔 등을 통해 "범인은 40~50대 여성, 신장 약 160㎝, 신발 사이즈는 240㎜, 혈액형은 B형, 그리고 나미코를 공격할 때 손에 부상을 입었을 가능성이 있다"며 범인의 인상착의를 공표했다.


보도에 따르면 아이치현 경찰은 지난해 사건 직후 조사했던 5000여명 가운데 수사가 충분히 이뤄지지 않은 수백 명을 추려 재조사를 진행했다. 이 가운데 사건 당시 목격 진술과 혈흔 분석을 토대로 용의자를 추적했다.


두 살 아들 앞에서 사망한 주부…26년 만에 드러난 범인에 日 '경악' 1999년 일본 나고야에서 발생 살인 사건의 범인 몽타주가 포함된 수배 전단지. 일본 아이치현경 홈페이지

야스후쿠는 "사건 당시 손에 상처를 입었다"는 취지의 진술을 했으며, 현장에 남은 혈흔과 "여성이 손수건으로 손을 감싸 쥐고 있었다"는 목격자 증언과도 일치한 것으로 전해졌다.


경찰은 지난 1일 현장검증을 실시해 아파트 침입 경로, 실내 동선, 도주 과정 등을 확인했다. 피해자가 발견된 위치 등 현장 정황과 용의자의 진술이 대체로 일치한 것으로 알려졌다. 경찰은 2일 용의자를 검찰에 송치하고 자택 압수수색에 나섰다.


두 살 아들 앞에서 사망한 주부…26년 만에 드러난 범인에 日 '경악' 나고야 살인사건 피해자 남편(왼쪽)과 아들. 나고야TV 보도 화면

올해 8월부터 경찰은 야스후쿠에게 여러 차례 불러 조사를 진행, 유전자정보(DNA) 제공을 요청했지만 그는 이를 거부했다. 그러나 지난달 30일 결국 시료 제출에 동의했고, 몇 시간 후 경찰서에 자진 출두했다. 다음 날 현장 혈흔의 DNA와 일치하는 것이 확인되면서 체포됐다. 야스후쿠는 범행 사실을 인정한 것으로 알려졌다.


야스후쿠는 피해자 남편 사토루의 고등학교 동창이었다. 사건 발생 1년 전 남편과 고등학교 동창회에서 만난 적은 있지만, 피해자 본인과는 면식이 없었던 것으로 전해졌다. 사건에 사용된 흉기는 발견되지 않았다.


피해자 아들인 다카바 고헤이(28)은 현지 언론을 통해 심경을 밝히기도 했다. 그는 2일 나고야TV와 인터뷰에서 "경찰에게 구체적인 이야기를 직접 듣지 못해 실감이 나지 않는다"면서도 "어머니께서 조금이라도 안심하고 편히 잠들었으면 하는 마음"이라고 했다. 이어 "26년 동안 왜 그런 짓을 저질렀는지 이유를 알고 싶어 살아왔다"며 "동기가 밝혀지기만 해도 우리 가족은 구원받을 것"이라고 했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

