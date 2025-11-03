영주사과, 서울시민 입맛 사로잡다… 첫 진상축제서 인기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영주시(시장 박남서)가 지역 대표 농특산물인 '영주사과'를 앞세워 서울 도심 한복판에서 도시민과의 만남에 나섰다.

영주시는 지난 1일 서울 종로구 남인사마당에서 열린 '제1회 진상(進上) 축제'에 참가해 사과 시식·전시·판매 등 다양한 홍보 행사를 펼쳤다고 3일 전했다.

이 행사는 조선시대 각 지방에서 임금께 올리던 '진상품' 문화를 현대적으로 재해석한 전통문화형 시민축제로, 서울시 민간축제 지원사업으로 선정돼 첫선을 보였다. 올해의 진상품으로는 영주사과, 풍기인삼, 공주알밤 등 3개 지역 특산품이 선정됐다.

영주시는 축제 현장에서 시나노골드와 후지 품종 사과 3㎏ 10박스를 진상품 전시 후 경품으로 제공하고, 5㎏ 전시박스와 1㎏ 소포장 판매 부스를 운영하며 시민들과 직접 만났다. 특히 무료시식 코너에는 많은 관람객이 몰려 '달고 아삭한 영주사과의 맛'을 체험하며 호응을 얻었다.

이날 현장에는 영주시 농촌지도자회(회장 박재열) 임원들과 시 관계자 등 10여명이 참여해 사과 품질과 생산 과정을 설명하며 시민들과 적극 소통했다.

또 '영주장날' 홍보물 배포와 함께 영주 관광지 안내, 농산물 직거래 정보 제공 등 지역 연계 홍보도 병행했다.

한상숙 영주시농업기술센터 소장은 "영주는 청정한 기후와 풍부한 일조량 덕분에 사과의 당도와 색감이 뛰어나다"며 "농업기술센터와 농촌지도자회가 중심이 돼 지속가능한 농특산물 생산과 브랜드 가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.





이번 축제에서는 각 지역 대표가 왕에게 진상품을 봉진(奉進)하는 재현 퍼포먼스가 펼쳐졌으며, 관람객들이 직접 진상품을 맛보고 구매하는 시민 참여형 프로그램으로 큰 호응을 얻었다.

