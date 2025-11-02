송파구, 4일 '어린이집 대잔치' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠실유수지공원 3600명 참여 예정

서울 송파구(구청장 서강석)는 오는 4일 오전 10시부터 오후 1시까지 잠실유수지공원(탄천동로 211)에서 ‘2025 송파 어린이집 대잔치’를 연다. ‘송파 어린이집 대잔치’는 관내 모든 어린이집 가족이 한자리에 모여 가을 정취 속에 뛰어놀고 체험하며 즐길 수 있도록 지난해 처음 마련된 행사다.

지난해 송파 어린이집 대잔치 모습. 송파구 제공.

올해는 더 많은 가족이 참여할 수 있도록 장소와 프로그램을 확대했다. 국공립·민간·가정·직장 어린이집 원아와 학부모, 보육 교직원 등 3600명이 참여할 예정으로 가족이 함께하는 특별한 시간을 선사한다.

행사는 오전 10시 하하·호호, 해치 등 캐릭터 인형의 환영 인사로 시작된다. 이어 레인보우 치어팀의 치어리딩 공연, 입장식과 성화 봉송, 어린이 및 학부모 대표 선언 등 개회식이 진행된다.

이후에는 행사 하이라이트인 가족운동회가 펼쳐진다. 연령별 발달 수준을 고려해 영아반과 유아반으로 나눠 과자따먹기, 통천릴레이, 큰공 굴리기, 바구니 공 넣기, 바람 잡는 특공대 등 가족 단위 게임이 이어진다.

또한 행사장 내 유소년 야구장에서는 서울시 팝업형 키즈카페인 ‘하하호호 놀이터’가 운영된다. 스포츠바운스, 볼풀장, 빅블럭 에어로켓, 비눗방울 놀이 등 아이들의 오감을 만족시킬 다채로운 체험이 마련된다. 가족이 함께 추억을 남길 수 있도록 ‘해치 포토존’도 설치된다.





서강석 송파구청장은 “이번 대잔치는 청명한 가을 하늘 아래 웃고! 뛰며! 함께하는 놀이 속에서 우리 아이들의 건강한 웃음이 자라는 가족 화목의 장이 될 것”이라며, “앞으로도 어린이가 행복한 도시 송파를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

송파구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

