[경주APEC]시진핑 "내년 11월 中선전서 APEC회의…아태공동체 함께 만들자"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"APEC 회원국 AI 소양 높이고 격차 메우고 싶어"

시진핑 중국 국가주석이 1일 다음 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의는 2026년 11월 중국 광둥성 선전에서 열릴 예정이라고 밝혔다.

시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

AD

신화통신에 따르면 이날 시 주석은 경주화백컨벤션센터에서 열린 APEC 정상회의 폐막일의 두 번째 세션에서 "각국이 내년에 함께 선전에 오기로 약속, 아태 발전의 대계를 논의하고 아태의 아름다운 내일을 만들기를 기대한다"고 말했다.

이어 "APEC은 아태 지역의 가장 중요한 경제협력 메커니즘"이라며 "아태 공동체 구축은 아태 지역의 장기적 발전과 번영을 위해 반드시 거쳐야 하는 길이자 각국이 함께 원하는 바"라고 강조했다. 그러면서 "중국은 (다음 APEC 정상회의를) 계기로 각국과 함께 손을 잡고 아태 공동체를 건설하고 지역 성장과 번영을 촉진하며, 아태 자유무역지대(FTAAP) 등의 실무협력에 힘쓰고 싶다"고 덧붙였다.

신화통신은 회원국 정상들이 2026년 중국의 APEC 정상회의 개최를 적극 지지했다며 "중국의 회의 이념에 찬성했고 APEC '중국의 해'가 원만하게 성공하기를 기대했다"고 전했다.

앞서 시 주석은 이날 세션에서 인공지능(AI) 분야 협력 등을 강조하며 "지속 가능한 아름다운 내일을 함께 열자"고 제안하기도 했다. 시 주석은 "중국은 '세계 AI 협력 조직' 설립을 제안했다"며 "발전전략과 기술 표준 등에서의 협력을 통해 적극적으로 AI 공공재를 제공하고 싶다"고 밝혔다. 이어 "APEC 회원국들과 함께 인민들의 AI 소양을 높이고 아태 지역의 디지털·스마트 격차를 메우고 싶다"고 했다.





AD

또 중국 국내적으로 분배를 강조하는 정책인 '공동부유'를 차용해 "유엔의 2030년 지속가능발전 어젠다를 전면 이행해 아시아태평양 전체 인민의 공동부유를 촉진할 것"이라고 했다. 그는 "혼자면 일어서기 어렵지만 여럿이 함께하면 나아가기 쉽다"며 "중국은 각국과 손잡고 아태공동체를 만들고 싶다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>