부안군, 31일부터 '가을愛 국화전시회' 연다

'깊어가는 가을, 국화의 향연' 슬로건

전북 부안군농업기술센터가 31일부터 내달 9일까지 해뜰마루 정원에 위치한 자연마당에서 '제15회 부안가을愛 국화전시회'를 연다.

부안군농업기술센터가 31일부터 내달 9일까지 해뜰마루 정원에 위치한 자연마당에서 '제15회 2025부안가을愛 국화전시회'를 연다. 부안군 제공

30일 군에 따르면 이번 전시회는 '깊어가는 가을, 국화의 향연'이라는 슬로건 아래 국화향 가득 담은 정원으로 꾸며진다.

전시회는 부안군농업기술센터와 국화울타리가 함께 준비했으며, 국화 분재, 조형 작품, 약 2만여 본의 국화가 전시되며, 가을 정취를 흠뻑 담은 팝페라 공연과 다양한 포토존이 조성돼 방문객들에게 가을의 낭만과 추억을 선사할 예정이다.

특히 가족 단위 체험프로그램(피칸에너지볼 만들기, 청국장 만들기 보리빵 만들기 다도 체험 등)과 조경수 판매 및 지역 농특산품 홍보 및 판매 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 함께 운영된다.





군 관계자는 "가을의 아름다움을 대표하는 국화를 통해 부안을 찾는 방문객들에게 힐링의 시간을 제공하고, 많은 분들이 방문해 부안의 가을을 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

