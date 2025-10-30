LG전자, APEC 부대행사로 글로벌 장애 청소년 IT 챌린지 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산서 '글로벌장애청소년IT챌린지' 본선 대회

16개국 92명 장애 청소년 참가

AI 기반 정보검색 등 4개 항목서 경쟁

장애 청소년 정보 격차 해소 역할

사회 진출 기반으로 자리매김

APEC 부대행사 중 유일 장애인 관련 행사

LG전자는 지난 29일부터 사흘간 울산광역시 동구에 있는 호텔현대 바이 라한 울산에서 2025 글로벌장애청소년IT챌린지(GITC) 본선 대회를 연다고 30일 밝혔다.

LG전자가 개최한 '2025 글로벌장애청소년IT챌린지' 본선 대회에서 참가자들이 AI 기반 정보검색과 문서 작업 등을 다루는 'eCombination' 종목에 참가 중인 모습. LG전자

AD

GITC는 세계 장애청소년들의 IT 활용능력을 높여 사회 진출을 돕는 취지로 2011년부터 진행돼 온 세계 유일의 장애청소년 국제 IT 대회다. LG, 보건복지부, 외교부가 주최하고 LG전자, GITC 조직위원회 등이 주관한다. 참가국은 우리나라, 중국 등 아시아 국가를 넘어 중동, 아프리카 국가 등으로 확대되고 있다. 올해까지 14년간 40개국 4500여명이 참여했다.

올해는 특히 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 부대행사 중 유일한 장애인 관련 행사로 진행돼 그 의미를 더했다. 16개 국가에서 예선을 거쳐 선발된 지체·시각·청각·발달장애 청소년 92명이 참가했다.

대회에 참가한 청소년들은 인공지능(AI) 기반 정보검색과 문서 작업 등을 다루는 e콤비네이션 챌린지, 자율주행차 프로그래밍 능력을 평가하는 e크리에이티브_스마트카 챌린지, 기술 아이디어와 IT 역량을 다루는 e크레이티브_사물인터넷(IoT) 챌린지, 영상제작 능력을 평가하는 e컨텐츠 챌린지 등 총 4개 종목에서 실력을 겨뤘다. 시범 종목으로 AI를 활용한 반응형 게임을 제작하는 코딩 능력 챌린지도 처음으로 열려 참가자들의 좋은 반응을 얻었다.

참가자들은 대회 기간 중 K-팝 공연, 한복 착용, 전통놀이 체험 등 우리 문화도 체험하며 교류하는 시간을 갖기도 했다. GITC는 그간 대회에 참가했던 장애 청소년들이 IT 관련 분야로 진학하거나 취업에 성공하며 이들의 사회 진출을 돕는 발판 역할도 하고 있다.





AD

윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 "GITC를 통해 IT 분야에 꿈 가진 청소년들이 장애를 딛고 사회에 진출하며 세상과 소통할 수 있도록 지원할 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>