"실험 중 폭발"…KAIST서 리튬배터리 화재 가정한 재난대응훈련

정부·지자체·소방·경찰 등 합동 대응…연구실 안전체계 전면 점검

"리튬배터리에서 불길이 치솟자, 연기가 순식간에 실험실을 뒤덮었다."

30일 대전 한국과학기술원(KAIST) 연구실에서 진행된 '2025년 연구실 재난 대응 안전한국훈련'은 실제 화재 현장을 방불케 했다. 학생연구자들이 리튬배터리를 다루던 중 원인 미상의 폭발로 불이 번지고, 인접 건물로 확산될 위기 상황을 가정해 정부와 민간이 함께 대응 능력을 점검했다.

이번 훈련은 리튬배터리 화재에 따른 대형 재난 상황을 대비한 범정부 합동훈련으로, 지난해 연구실 재난이 사회재난에 포함된 이후 처음 실시됐다. 연구실 내 폭발·화재 발생 직후 현장 대응부터 중앙정부의 위기관리까지 전 단계를 실제와 동일하게 시뮬레이션했다.

과학기술정보통신부는 KAIST를 비롯해 행정안전부, 산업통상자원부, 기후에너지환경부, 한국가스안전공사, 금강유역환경청, 대전시청, 유성소방서·경찰서 등과 함께 훈련을 실시했으며, 배경훈 부총리 겸 장관이 중앙사고수습본부장으로 직접 현장을 지휘했다.

현장에서는 소방·경찰·보건소 등 기관이 합동으로 화재 진압과 부상자 후송을 수행하고, 인접 건물의 고압가스보관실로 불길이 번지는 것을 막기 위한 2차 피해 차단 훈련이 진행됐다. KAIST 안전팀은 화재 상시 모니터링 시스템과 유해인자 정보시스템을 가동해 위험물질 확산을 실시간으로 관리했다.

아울러 과기정통부는 토론훈련(상황 대응 시뮬레이션)을 통해 재난안전통신망(PS-LTE)을 활용한 현장상황 보고, 위기경보 단계(주의→심각) 상향, 중앙사고수습본부 가동 절차 등을 점검했다. 각 부처는 영상회의시스템을 통해 상황을 공유하며 범정부 협력체계를 실시간으로 시험했다.





배경훈 부총리는 "연구실 안전은 연구자 생명과 직결되는 문제"라며 "리튬배터리 등 신기술 연구의 위험요인을 철저히 대비하고, 주기적 훈련으로 대응 역량을 내재화하겠다"고 말했다. 그는 또 "유관기관과 긴밀히 협력해 종합적 연구실 재난관리 체계를 강화하겠다"고 강조했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

