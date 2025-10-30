경기도, 보도육교 등 부식·균열 심각…183곳서 461건 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 내 낡은 보도육교와 확장인도교의 부식 및 균열이 심각한 것으로 확인됐다.

경기도는 보행자의 안전을 위협하는 오래되고 낡은 보도육교와 확장인도교 등 896곳을 대상으로 관리 실태를 점검해 183곳에서 부식 및 균열 방치 등 461건을 적발했다고 30일 밝혔다.

경기도는 앞서 지난 8월4일부터 29일까지 국토교통부의 FMS(시설물통합정보관리시스템)에 제3종 시설물로 등록된 도내 보도육교 495곳, 제3종 시설물로 미지정된 기타시설물 185곳 등 680곳과 캔틸레버식 인도교(확장인도교) 216곳을 대상으로 서면 감사와 현장 감사를 병행했다.

경기도 감사위원회가 지난 8월 도내 육교 등을 대상으로 점검하는 과정에서 확인한 계단 연석부 균열 사진

AD

캔틸레버식 인도교는 2023년 4월 붕괴로 인명피해가 발생했던 '정자교'와 같은 구조물이다.

경기도는 점검 결과 보도육교 164곳에서 424건을, 확장인도교 19곳에서 37건의 지적사항을 각각 확인했다. 경기도는 지적 사항에 대해 시군 등 관리주체에 개선을 요구했다.

안상섭 경기도감사위원회 위원장은 "앞으로도 현장의 여건을 많이 듣고, 보고, 공감하고, 개선을 도모하는 특정감사의 순기능을 최대한 발휘해 도민 안전을 우선으로 하겠다"고 말했다.





AD

한편 경기도는 시설물의 유지관리 실태에 대해 현장감 있는 감사를 이행하기 위해 특정감사 최초로 수원시, 고양시, 남양주시, 안양시, 평택시와 협업 감사를 진행했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>