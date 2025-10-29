아파트 판 이찬진, 코스피 추종 ETF 샀다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'다주택자' 논란에 휩싸였던 이찬진 금융감독원장이 29일 여의도 증권사 고객센터를 찾아 코스피 관련 상장지수펀드(ETF)에 투자했다. 보유 중인 우면동 아파트 두 채 중 한 채에 대한 매각 계약이 이뤄진 당일이다.

이찬진 금융감독원장이 29일 오후 KB증권 여의도 영업부 금융센터를 방문해 상장지수펀드(ETF) 상품에 가입하고 있다. KB증권

금융투자업계에 따르면 이 원장은 이날 오후 2시30분경 KB증권 여의도 영업부 금융센터를 방문해 ETF 상품에 가입했다. KB증권 관계자는 "일반 투자자와 동일한 절차를 통해 상품에 가입했다"며 "모든 가입 과정은 당사 정규 판매 프로세스에 준해 진행됐다"고 설명했다. 이 원장이 가입한 상품은 코스피와 코스닥 지수를 추종하는 상품인 것으로 알려졌다.

이번 방문은 당초 공식적으로 예정되지 않았던 것이다. 현장에서 직접 소비자로서 투자자 보호 체계를 점검하는 동시에, 부동산에 치우친 자금을 자본시장으로 흐르게 하겠다는 이재명 정부의 기조를 직접 실천한 행보로 풀이된다.

아파트 두 채를 배우자와 공동 보유해왔던 이 원장은 앞서 다주택자 논란에 휩싸이자 한 채를 매물로 내놓은 상태였다. 해당 매물은 이날 오전 기존 호가였던 22억원 대비 가격을 4억원 낮췄고, 직후 부동산에 계약금이 입금되며 18억원에 계약됐다. 이에 처분 자금의 상당 부분을 국내 증시에 투자한 것이다.





금감원 관계자는 "소비자 보호를 강조해온 만큼 상품 판매과정을 직접 확인하며 현장 체계를 살펴보고, 동시에 자본시장 활성화에 도움이 되길 바라는 마음으로 가입한 것으로 안다"고 말했다. 이 원장은 지난달 증권사 최고경영자(CEO)와 만난 자리에서도 코스피 지수를 추종하는 ETF에 투자하겠다는 의사를 전한 바 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

