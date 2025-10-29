양주시, 보훈단체협의회 창설 제15주년 기념식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시 보훈단체협의회(회장 이일봉)가 지난 28일 경기섬유종합지원센터 켄벤션홀에서 양주시 보훈단체협의회 창설 제15주년 기념식을 개최했다.

강수현 양주시장이 지난 28일 경기섬유종합지원센터 켄벤션홀에서 양주시 보훈단체협의회 창설 제15주년 기념식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

양주시 보훈단체협의회는 지난 2010년 10월 28일에 설립되어 보훈단체 간 연계와 협력으로 보훈사업 활성화 및 보훈 문화 확산을 위해 힘써왔다.

이날 기념식에는 강수현 양주시장을 비롯해 양주시 보훈단체장과 회원 300여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

이일봉 회장은 "국가와 양주시 발전을 위해 헌신하는 보훈단체로서의 역할을 다하겠다"며 "보훈가족에 대한 관심과 지원을 아끼지 않는 모든 분께 감사드린다"고 말했다.





강수현 양주시장은 "양주시 보훈단체협의회는 그동안 보훈 가족의 권익 신장과 지역발전을 위해 큰 역할을 해왔다"며 "양주시 또한 국가보훈대상자의 예우와 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

