강원교육청, '강원교육페스타' 11월 1일 개최…AI시대 진로 교육의 장

강원교육청, EBS와 함께…교육 주최 만남의 장

학생·학부모·교직원 위한 소통과 성장 축제

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 한국교육방송공사(EBS) 디지털교육기획부와 함께 11월 1일 강원특별자치도교육청진로교육원에서 '꿈을잇다+ 2025 강원교육페스타'를 개최한다.

'꿈을잇다+ 2025 강원교육페스타' 포스터. 강원도교육청 제공

2025 강원교육페스타는 더 나은 강원교육을 위해 헌신하는 교육 주체들을 응원하고 격려하기 위해 2023년부터 새롭게 기획된 행사로, 올해로 3회째를 맞이한다.

특히 올해 행사는 한국교육방송공사(EBS) 디지털교육기획부와 협력을 통해 학생·학부모 대상 오프라인 진로멘토링 사업과 연계하여 운영된다.

'여는 마당'에서는 강원교육공모전 우수작 감상과 속초 소년소녀 합창단의 개막 공연을 시작으로, 김태원 전 구글 임원이 '인공지능(AI) 시대를 위한 창의적 인재와 교육'이라는 주제로 기조 강연을 진행한다.

'수업 나눔 마당'에서는 강원특별자치도 내 17개 시·군 교사들의 △생생한 수업사례 나눔 △강원교육연구회의 운영 결과 공유 △수업 관련 다양한 연수 △초등 수리력 확보 방안을 위한 토크콘서트 등이 진행된다.

'꿈나눔마당' 에서는 이준형 마술사의 '학생 참여 동기유발 마술쇼'를 시작으로 진로에 대해 고민하는 학생들을 위해 140만 구독 유튜버(닥터프렌즈)이자 이비인후과 전문의인 웹소설가 이낙준 작가가 '꿈꾸는 나 용기, 도전과 극복'이라는 주제로 특별강연을 진행한다. 더불어 학부모를 대상으로 김진석 한국교육방송공사(EBS) 대표 강사가 '학생 진로 학업 설계 방법 토론회'를 진행한다.

'체험마당'에서는 유치원생부터 고등학생까지 누구나 참여할 수 있는 다양한 체험 부스가 운영된다. 방송 중계차 내부에서 진행되는 △조그마한 방송국 체험 △카메라·크로마키 체험 등 방송 관련 진로 체험 △한글·수학 놀이 △책 놀이 등 교육 관련 체험활동 △가상현실(VR)·증강현실(AR) 체험 △자율주행 자동차 체험 △로봇·드론 체험 등 다양한 미래산업관련 체험 부스가 운영된다.

'어울림마당'에서는 △체험 스탬프 투어 △벌룬쇼 △버스킹 공연 △교육 네 컷 체험 △룰렛 이벤트 △페이스 페인팅 등 다양한 참여형 이벤트가 진행된다.





신경호 교육감은 "2025 강원교육페스타는 학생의 배움과 삶을 지원하는 교육 주체 간 만남과 소통의 장을 마련한 뜻깊은 자리"라며 "강원교육이 함께 성장하고 비상하는 여정에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

