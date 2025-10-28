[2025국감]진종오 "사건 터져야 움직이는 체육계…예방 체계 마련하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 국정감사 모습. 진종오 의원실 제공

진종오 국민의힘 의원이 대한체육회의 종목단체 사건·사고 관리 체계 부재를 지적했다.

진 의원은 27일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "대한체육회는 종목단체에서 발생하는 사건·사고에 대한 정기 점검을 별도로 실시하지 않고 있다"며 "사건·사고 예방 매뉴얼을 마련하고 정기 점검 체계를 도입해야 한다"고 지적했다.

그는 "대한체육회는 사건이 발생했을 때만 종목단체에 자료를 요청하거나 면담·점검반을 구성해 사실관계를 확인하고 있다"며 "사건 발생 이후의 대응에만 머물러 있고, 사전 점검·예방 체계는 부재한 상황"이라고 비판했다.

진 의원이 대한체육회로부터 제출받은 자료에 따르면, 대한체육회는 각 종목단체의 사건·사고 발생 여부를 정기적으로 점검하지 않고 있다. 사건이 발생하면 관계자 면담이나 점검반 구성을 통해 사실관계를 확인하고 후속 조치를 진행하는 수준에 머무르는 것으로 나타났다.

이로 인해 종목단체 내부에서 사건이 은폐되거나 외부로 공론화되지 않을 경우, 체육회 차원의 대응이 사실상 불가능하다는 지적이다.





이에 대해 대한체육회 유승민 회장은 "이제는 사건·사고에 대한 사후 조치에 그치지 않고 사전 예방 중심의 대책을 마련하겠다"며 "체육계 사건·사고 관리 인력을 늘리고, 사전 모니터링을 위한 '세이프 스포츠' 시스템 구축 등 실효성 있는 예방책을 마련하기 위해 예산 증액을 추진하겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

